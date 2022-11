Valve vydává nový update. Do Dota 2 přichází patch 7.32d, který oslabuje Wraith Pact

Po skončení multimiliónového The International 2022 bylo otázkou času, kdy přijde nová verze IceFrogova díla. Po necelém měsíci hra dostává další aktualizaci, která přináší s sebou balanční změny u hrdinů a neutrálních předmětů a fixy drobných bugů.

Hráči se konečně dočkali a můžou si v klidu vydechnout. Vývojáři totiž v nejnovější aktualizaci nejen nerfli příliš silný herní item Wraith Pact, ale i oslabily mocného Leshraca, Pudgeho a taky nepříjemnou Marci.

IceFrogův tým také věnoval svou pozornost i in-game předmětům a dal do kupy a upravil Bloodstone a podle nás výrazně zlepšil Blade Mail, Guardian Greaves, Pipe Of Insight, Crimson Guard a Veil Of Discord.

Velikost samotného patche se pohybuje kolem 1,2 GB. Detailní patchnotes naleznete jako vždy na oficiálních stránkách Dota 2.

Zdroj: Dota 2