Kde trénují největší světové hvězdy? Pořádně si to užíváme, říká hvězda Liquid

Jak jsi spokojený s vašimi výsledky v posledních měsících?

„Upřímně, mám smíšené pocity. Někdy jsem spokojený, jindy ne. Vím, že máme na víc, ale bohužel máme pár osobních problémů, což nám ztěžuje soustředit se na Dotu tak, jak bych si představoval.“

Hrajete spolu už dlouhou dobu. Jak se vám povedlo udržet tým funkční?

„Myslím si, že si užíváme společně strávený čas, což všechno ulehčuje. Probíráme spolu svoje problémy a každý ví, že když se dohadujeme o Dotě, není v tom nic osobního. Navíc si myslím, že každý dává do fungování týmu všechno.“

Co očekáváš od vašeho nového analytika Jabbze?

„Momentálně ještě nevíme, jak ho co nejlépe začlenit. Dáváme mu hodně svobody k nalezení svého místa, odkud by mohl týmu nejlépe pomáhat. Věříme mu jako člověku a on neustále hledá způsoby, jak týmu přispět. V posledních dnech se staral o přípravu, což dovolilo týmu se více soustředit na samotnou hru.“

Team Liquid se těší z nového tréninkového centra • Foto Team Liquid

Jak vypadá tvůj denní režim?

„Obvykle vstanu a zhruba hodinu se probouzím. Nejčastěji pročítám Reddit nebo jiné sociální sítě na mobilu. Poté hraju Dotu celý den, dokud nemáme nějaké scrimy. Následně se opět vracím k pubům. Nakonec se odreagovávám sledováním televize nebo hraním nehodnocených zápasů s kamarády.“

Co si v novém tréninkovém domě týmu Liquid užíváš?

„Spíš co si neužívám. Je to úžasné místo. Hráčská část je velmi pěkná a dá se v ní i dobře relaxovat. Rádi hrajeme ping pong a od organizace jsme dostali pingpongový stůl, což je úžasné. Skvělé je také mít vlastní byt. Můžeme díky tomu mít trochu soukromí, které je velmi cenné během prodloužených bootcampů, jež mohou trvat i déle než měsíc.“

Tréninkové centrum Team Liquid • Foto Team Liquid

Mohl bys popsat jak se změnil tréninkový proces s přechodem do nového zařízení?

„Myslím si, že největší rozdíl je v tom, že se nemusíme starat o nic jiného, než o Dotu. Nemusíme myslet na nic jiného než na hru, takže je o hodně jednodušší udržet si soustředěnost na delší dobu. Když jste doma, musíte se zabývat vařením a hned po zápase rychle přestanete myslet na Dotu. Jakmile se vám to stane, nepromyslíte si to, co jste se naučili nebo se přiliš nezamyslíte nad vašimi chybami. V tomto ohledu nám nová tréninková budova velmi pomáhá.“

Jak vypadá tvoje herní vybavení? Na jakém počítači hraješ?

„Hraju na počítači od Alienware, ale nemohu si vzpomenout na přesný název modelu. Je to jeden z nejvyšší řady, opravdu skvělý. Používám headset Alienware AW988 a podložku týmu Liquid.“

Jak bys ohodnotil vaše kuchaře? Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?

„Máme velké štěstí, že pro nás vaří zrovna tito tři úžasní kuchaři. Všechno, co vaří je podle mě výborné. Dříve jsem byl dost vybíravý, ale od našich kuchařů mi zatím vše chutnalo. Je těžké vybrat pouze jedno jídlo, ale pokud musím zmínit pouze jednu věc, bude to mac ‘n’ cheese od Jacoba.“

Kdo je nejotravnější jako spolubydlící?

„Tohle je těžká otázka, protože většina mých spoluhráčů jsou andílci. Ne, dělám si legraci. Nejspíš to je Qojqa nebo Boxi, oba jsou ale úplně jiní. Qojqa chodí rád spát brzo do chladné místnosti s hrobovým tichem, zatímco Boxi rád ponocuje a neustále v noci vydává nějaké zvuky. S Boxim můžete spát, ale pokud chcete jít spát brzo, máte smůlu. Na druhou stranu, když sdílíte pokoj s Qojqou, musíte jít do postele brzy, jinak vás bude pronásledovat s Broodtmother v pubech. Takže tak, jeden z nich to bude. Hodně záleží, jaký mám zrovna režim.“

Tréninkové centrum Team Liquid • Foto Team Liquid

Proti kterému týmu mimo Evropu a CIS by sis nejraději zahrál?

„Vsadil jsem se s Mickem o to, kdo z 4AM a LGD je lepší. Myslím si, že by bylo fajn si zahrát s kterýmkoli z těchto dvou týmů.“

Co si myslíš o současných ligách? Jsou lepší než běžné turnaje?

„Chybí mi dřívější LANky. Domnívám se, že online turnaje nikdy nemohou plně nahradit hype a energii naplněného stadionu s tisíci fanoušků Doty, kteří vám fandí. Na druhou stranu jsem rád, že máme možnost hrát tyto online turnaje a myslím si, že se zatím nic nepokazilo. Také bylo hezké, že jsem mohl strávit doma víc času než dříve.“

Tréninkové centrum Team Liquid • Foto Team Liquid

Je něco, co tě v Dotě štve?

„Hlavně když lidé odmítají spolupracovat v pubech. Ať je to ztlumení celého týmu a hraní sám za sebe nebo když nehrají vůbec. Toto chování mě dokáže opravdu vytočit. Tohle jsou dvě věci, které mě štvou asi nejvíc.“

Potkali jsme se na ESL One Hamburg 2019 a ty jsi velmi ochotně poskytoval rozhovor každému, na což nejsem zvyklý. Co si na rozhovorech tak užíváš?

„Neřekl bych, že si užívám dělání rozhovorů, ale vím ze své osobní zkušenosti, že je zábava si doma číst rozhovory pro fanoušky. Snažil jsem se najít rozhovory od Kurokyho, GH, Miracla a dalších, když jsme je nahrazovali. Cítil jsem, že rozhovory fanouškům dlužíme za jejich podporu. Koneckonců, nic z toho by nebylo možné bez podpory fanoušků.“

Na jaký turnaj se nejvíc těšíš?

„Rozhodně na The International 10.“

Díky moc za rohozhovor!