WL #13: Další paráda Emericksona a přelomová víkendovka pro Entropiq

„Marioso, jdu si pro tebe!“ Emerickson podruhé v řadě ve víkendové lize neprohrál jediný zápas a blíží se tak českému rekordu právě Maria „MarioOoso“ Gumbrešta. Další perfektní víkendovka a Mariosův výkon je vyrvonaný.

V posledním mači dokonce sparťan přehrál francouzské profíka, který před soubojem se sparťanským legionářem Emericksonem vyhrál 140 zápasů v řadě. Aby toho nebylo málo, v měsíčním žebříčku je Jan Krupička na průběžném desátém místě!

Co se týče dalších borců v rudé, špatně se nevedlo ani Martinu „Caster“ Štěpánovi se skóre 29-1 a Janu „TheJohny“ Hradilovi s výsledným 28-2. Bohužel, popáté v řadě se Elite 1 vyhnula Jakubu „JamesBony“ Němcovi.

Borcům v černo-zelené se daří. Entropiq nestačilo čtyřnásobné zastoupení v Elite 1, a tak přidal Akima „Fully“ Byron první perfektní víkendovku Entropiq ve FIFA 21. Bylo tak prolomeno dvanáct týdnů dlouhé prokletí, během něhož se hráči organizace pokerového mistra Martina Kabrhela dostali pětkrát na hranici 29 výher.

Zahanbit se nenechali ani další playeři Entropiq. Owen „Venny“ Venn s 28 výhrami a Patrik „Huhnak“ Hornák se Štěpánem „RIIJK“ Sobockim s 27 vítěznými špíly se všichni umístili v Elite 1. Ve víkendové lize tak Entropiq pomalu přebírají titul jedniček česko-slovenské FIFA scény.

Poprvé od sedmé víkendovky se předvedli se 100% víkendovou ligou mladíci ze Sampi. Dominik “Seron” Čermák i Matěj „Miki“ Mikan byli jediný mač od perfektní WL, pro Mikiho jde o nejlepší výkon od října.

„První polovinu víkendovky jsem hrál klasickou formaci 4-2-3-1. Pak jsem se jukl na video od Emericksona a dal jsem tam 4-4-2, najednou to šlo,“ vtipkoval 17letý špíler Sampi na Instagramu.

Jediný zápas od vysněné WL byl také viktorián Lukáš „T9Laky“ Pour a bývalý zástupce Zicon Esports Mario „MarioOoso“ Gumbrešt. Ten nechal rychle zapomenout nepovedené Elite 3 a míří zpět do vyšších pater víkendové hierarchie.

Náhrada za Mariooosa v Ziconu Aleš „K1leris“ Kubík na sebe upozornil hned na začátku svého působení v celku Lukáš Železníka, z playerů v zlato-černé se mu dařilo nejlépe s Elite 2 (25-5). V Elitě se udržel také Šlapi (23-6), Tomáš „sirisetsedm“ Novotný víkendovku nedohrával.

V Elite 1 se ukázalo i 1. FC Slovácko eSports. Modri opět potvrdil, že do Elite 1 patří, počtvrté prohrál ze třiceti mačů WL pouhé dva. Domito sahal po vyšší Elitě, nakonec víkend uzavřel s 23 výhrami. „Tuto víkendovku jsem se rozhodl odehrát off stream, chtělo to totiž už urvat nějaký slušný výsledek, který vypadal hodně nadějně, ovšem opět přišel choke při rekordu 18:2 - 20:7,“ mrzelo Domita.

V E1 se umístil také Jiří „Ritzy“ Jičínský (27-3), který jasně předčil svého spoluhráče ze Sigma esports Martina „FCMARTIN“ Hrabinu, jemuž se o víkendu nevedlo (20-8).

Petr „Sajmonowycz“ Šimanovský také uspěl a ve čtvrtek bude zástupce FSCL esports otevírat odměny za Elite 1, Jiří „brynycho“ Breycha skončil v E3.

Jablonecký Pepa „Peposlav“ Uxa si drží formičku, naposledy z toho bylo 25-5 a Elite 2. Adulack se po horším startu vyšplhal do E3, Jakub „el_kosinero“ Kosař skončil v Gold 1 (21-8).

Ve Slavii se ihned ukázal Michal „DRMi10“ Drastich jako slušná posila a se skóre 27-3 se vrátil zpět do Elite 1. Martin „Kobby“ Strnad spadl po týdnu zpět do Elite 2, Jakub „CptKubajz“ Pudil taktéž neudržel Elite 1 (23-6).