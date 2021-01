Která SBC se nejvíce vyplatí před blížícím se Team of the Year?

Team of the Year se blíží. Jeden z každoročních vrcholů FIFA je za dveřmi, s ním dvanáctka speciálních karet a velká spousta otevírání. Kdo nerad otevírá packy ve Fifě? Pokud máte pár coinů navíc a chcete mít co nejvíce balíčku, tak určitě neváhejte a postavte pár SBC, které se rozhodně vyplatí.