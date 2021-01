Nejnovější update FIFA 21: Je tohle konec stepoverů a návrat k házené?

Tento skill move využíval hlavně Anders Vejrgang a jelikož je kolem něj letos obří hype, tak tuhle účinnou kličku používal skoro každý druhý hráč. A právě tomu by už teď měl být vážně konec.

EA už se jednou pokusila tento skill lehce zpomalit, ale nebylo to tak razantní, jako by to mělo být právě teď. Konzolisti sledovali celý týden Twitter s tím, jak je to vážné a první videa z PC nevypadala vůbec dobře.

Po stepoveru přišel v minulosti velký rychlostní boost při změně směru, to je teď úplně jinak. Byl to jeden z nejlehčích způsobů, jak překonat soupeřovu obranu, takže je možné, že spousta gamerů bude nyní muset svůj styl překopat.

Je možné, že tento patch znamená krok dozadu a vracíme se zpět k minulému ročníku, který nebyl zrovna dvakrát zábavný a někdy to spíše připomínalo házenou nebo obléháni hradu jak v Strongholdu. Doufejme, že zbytek věcí, jak překonat obranu soupeře už EA nechá tak, jak jsou.

A co se vlastně konkrétně změnilo?

- několik úprav u přešlapovačky a zpětné přešlapovačky

- oba triky nadále nespadají mezi jednoduché finty a při jejich řetězení v pohybu budou méně účinné

- zpomaleny animace obou kliček

- snížena rychlost přechodu hráče při ukončení jedné či druhé finty dopředu