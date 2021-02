Indicie mohou napovídat o novém agentovi ve Valorantu. Kdy se jej můžeme dočkat?

Epizoda 2 přinesla do hry nového agenta Yoru, komunita ale už teď spekuluje o další nové postavě. Důvod k domněnkám je jasný - na mapě se objevily záhadné útvary.

Zářící objekty na různých částech každé mapy mohou být vodítkem směřujícím právě k novému agentovi. Už patnáctý v pořadí by se do hry mohl dostat se začátkem druhého Aktu již běžící druhé Epizody, tedy na začátku letošního března.

Zda jsou zářivé útvary opravdu spojené s přidáním nového agenta není stoprocentně jisté, Riot ale i přes to prozradil základní informaci, která nám budoucího agenta představuje. Mělo by se jednat o controller charakter - jeho schopnosti by spoluhráčům pomohly udržet kontrolu nad mapou. O jaké schopnosti přesně půjde a jaké bude celkové pozadí agenta není stále známo.

Agenty ve hře můžeme řadit do čtyř skupin - Duelist, Initiator, Sentinel a Controller. Postavy controller typu nejsou snadné na ovládání, ocení je tedy spíše zkušenější hráči. Ve hře se aktuálně nachází tři controller agenti - Brimstone, Omen a Viper. Riot se snaží dělat postavy tohoto typu atraktivnější, proto se Brimstone a Omen nedávno dočkaly vylepšených schopností. K oblíbenosti controller agentů by mohl přispět i nový přírůstek, jsme tedy opravdu zvědaví, o koho nakonec půjde.