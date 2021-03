Ronaldo, Pelé nebo Ronaldinho. Jak vypadají FIFA týmy profesionálních fotbalistů?

Neymar, Trent Alexander-Arnold či Bukayo Saka. Jen několik hvězd světového fotbalu, které ukazují svůj um nejen ve fotbale reálném, ale také v tom virtuálním. A jejich týmy rozhodně stojí za to.

Zřejmě nikoho nepřekvapí, že profesionální fotbalisté se mohou chlubit obrovsky nadupanými týmy. R9, Pelé, pár Team of the Year karet, tak nějak vypadá průměrná sestava průměrného fotbalisty ve FIFA Ultimate Teamu. O něčem takovém si my, obyčejní smrtelníci, můžeme nechat jen zdát.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Ronaldinho, Pelé či TOTY Messi. Jak vypadá Neymarův tým ve Fifě?

Na sociální síti Reddit se často objeví fotografie od hráčů, kteří ve víkendové lize narazili na Neymara, Bukaya Saku či Layvina Kurzawu. Ne všichni však mají předražené týmy, například Allan Saint-Maximin sestavil velice slušný celek s několika červenými picky a pár SBC kartami.

Tým z kategorie dražších má již zmíněný Layvin Kurzawa, kterému na hřišti pálí ostrými jeho 99 karta a deset ikon.