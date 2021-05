Geniální T9Laky! Další splněný milník, říká plzeňská hvězda o top 200 na obou konzolích

Dostat se do top 200 na světovém žebříčku víkendové ligy je pořádný kumšt. Jen ti opravdu nejlepší se dostanou mezi elitu. Lukáši „T9Laky“ Pourovi se to v poslední WL povedlo jak na PlayStationu, tak na Xboxu! „Další cíl je 30 výher na obou konzolích,“ říká zkušený plzeňský player.

Třicet zápasů na každé konzoli, celkem tedy šedesát špílů, z nichž bylo padesátsedm pro Lukáše „T9Laky“ Poura vítězných. Na PlayStatinou byl pražský rodák neporažený a dostal se dokonce do top 10, na Xboxu stačilo i skóre 27-3 na konečné 168. místo.

„Po minulých top 200 odměnách na Playstationu kdy se zadařilo, tak jsem postavil tým, který musím říct mi sednul velmi dobře. Změnil jsem formaci a zápas od zápasu to bylo lepší a lepší,“ pochvaluje si T9Laky momentální formu. „Jsem rád, že se to povedlo bez prohry,“ dopňuje reprezentant esportové odnože plzeňské Viktorie.

EFotbalista roku 2020 si víkendy „zpříjemňuje“ také hraním FUT Champs na Xboxu, kde se mu hned v druhém týdnu podařilo vybojovat umístění v top 200. „Postavil jsem tým, dá se říct trošku konkurenční, ale není to úplně meta,“ popisuje Lukáš Pour začátky na Xboxu.

Ovšem i s o něco horším týmem se Lakymu povedlo vybojovat dvacetsedm vítězství, díky čemuž se může na ty nejlepší odměny těšit také na slabším Xboxu. „Nakonec jsem z 19-3 to vytáhl na 27 a díky dobrému skillratingu mi to nakonec stačilo i na TOP 200,“ líčí plzeňský matador závěr víkendové ligy.

„Jsem za to velmi rád, protože si myslím že se to tady ještě nikomu nepovedlo,“ komentuje T9Laky historický úspěch. „Je to takový další splněný milník. Další cíl je 30 výher na obou konzolích!“