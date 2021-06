TOP 5 hráčů, které ve FIFA 22 neuvidíme: nejsilnější borec končí, co Buffon?

Gianluigi Buffon

43letá legenda se po dvaceti letech vrací domů. Gianluigi Buffon bude v příští sezóně reprezentovat Parmu, tým, v jehož barvách se poprvé podíval do Serie A. Jenže domovský klub italského čaroděje spadl do druhé ligy, která se ve FIFA 21 neobjevila, což by se pro FIFA 22 nemělo změnit. Poprvé tak nebude Gianluigi Buffon ve FIFA Ultimate Teamu.

Adebayo Akinfenwa

Dlouhé roky nejsilnější fotbalista ve FIFA je blízko konce kariéry. Fotbal by měl vyměnit za WWE. S Wycombe Wanderers vybojoval v roce 2020 postup do Championship, letos mu to bohužel nestřílelo. V celé sezóně skóroval pouze jedinkrát.

Wayne Ronney

Jedna z největších legend Manchesteru United a druhý nejlepší střelec historie Premier League oznámil v lednu roku 2021 konec kariéry. Jeho SBC karta patří mezi nejoblíbenější ve FIFA 21 a hráčům bude anglická hvězda chybět. Do FIFA se bezpochyby vrátí jako ikona, ve FIFA 22 to však nebude.

Douglas Costa

Flashback SBC Douglase Costy patřilo v jednu chvíli mezi nejlepší křídelní karty FIFA 21. Hráč Bayernu Mnichov nyní přestupuje do brazilského Gremia, které není součástí FIFA a rychlonohý Brazilec se tak své karty ve FIFA 22 nedočká.

Anderson Talisca

Podobný případ jako u Douglase Costy. Anderson Talisca opustil čínské Guangzhou Evergrande a přestoupil do arabského Al-Nassru. Saudská Arábie svou ligu ve FIFA nemá a FIFA 22 se tak bude muset bez brazilského záložníka obejít.