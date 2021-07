Novinky FIFA 22: možnost zrušení oslav i konec otravné strategie

Už jen dva měsíce dělí hráče od vydání FIFA 22. Nový ročník fotbalové pařby s sebou přináší velká očekávání. Gameři doufají, že se po nepříliš oblíbené FIFA 21 dočkají něčeho, na co budou za několik let vzpomínat v dobrém. Poslední informace napovídají tomu, že by se tak doopravdy mohlo stát.