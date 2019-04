Jdu do toho, hlásí youtuber The Top. Divákům představil iSport LIGU | iSport.cz

Favorizovaný T9Laky (vpravo) v semifinále vyřadil The Johnyho • Michal Beránek (Sport)

Zahustel si zahrál na CZC.CZ iSPORT CUPU. Jsem velký fanda her, hlásí • iSport TV

Jdu do toho, hlásí youtuber The Top. Divákům představil iSport LIGU • Youtube.com

Známý youtuber The Top, který už mnoho let baví své diváky různými videi - především kolem fotbalové hry FIFA - se zapojí do CZC.cz iSport LIGY! Ve čtvrtek oznámil novinku na Youtube.com, kde zároveň představil iSport LIGU a její hodnotné ceny. Absolutní vítěz pobere 100 000 korun, celkem se mezi nejlepší hráče rozdá 300 000 korun! Hrát můžeš i ty - přihlas se zadarmo na www.isportliga.cz. Každý dostane dárek!