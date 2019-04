The Johny nejen o iSport LIZE: FIFA v Česku šla o 300 procent nahoru | iSport.cz

Videa, streamy pro fanoušky, a nakonec hodiny a hodiny denně strávené hraním fotbalového simulátoru FIFA. To katapultovalo The Johnyho mezi nejlepší české hráče, a vysloužilo mu rudý dres pražské Sparty. Ta si jej pro svůj eSports tým vybrala spolu s účastníkem nadcházejícího offline finále iSport LIGY, Emericksonem.

„U nás je to nejvíc, čeho člověk může dosáhnout. Je to ohromná čest, radost, ale samozřejmě to má i druhou stránku, tedy ohromný tlak. Člověk prostě nemůže zapnout stream a prohrát třikrát po sobě,“ řekl The Johny na kameru iSport TV o reprezentování Sparty.

Mladý hráč se každý den snaží skloubit studium publicistiky, fotbal a alespoň dvě hodiny vyhrazené pro Fifu – ať už sám hraje, nebo se učí sledováním zápasů ostatních profesionálů.

Právě FIFA zažila za poslední dobu velký vzestup na české eSports scéně, i díky zapojení deníku Sport, který uspořádal iSport Cup a aktuálně dlouhodobou soutěž CZC.cz iSport LIGA, jejíž první offline finále můžete v neděli od 13 hodin vidět osobně zcela zdarma v multikině Premiere Cinemas v Hostivaři. „Za poslední rok a půl přišel ohromný boom. V iSport LIZE je budget, o kterém se nám nikdy nezdálo,“ okomentoval soutěž, kde si vítěz každého offline finále odnese 20 tisíc korun a ten, kdo triumfuje v superfinále, rovnou sto tisíc korun. „Každý, kdo sleduje FIFA scénu, ví, že to nešlo o sto, ale o tři sta procent nahoru,“ řekl Johny k vzestupu turnajů fotbalového simulátoru.

První offline finále se ovšem bude muset obejít bez něj. „Do online finále jsem se dostal z druhé kvalifikace, přišla, řekl bych, až suverénní jízda těžkou skupinou. Pak jsem dostal soupeře, kterého jsem moc neznal, hodně jsem si věřil, a na to jsem doplatil,“ řekl Johny, kterého v rozhodujícím klání porazil 2:0 DRMi10.

Komu bude v prvním offline finále iSport LIGY fandit? A jaké tipy a triky pro hraní FIFA poradil reportérce iSport TV? Celý VIDEOrozhovor s The Johnym sledujte na iSport.cz!