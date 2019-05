První kvalifikace ve FIFA 19 již zítra! Přihlas se zdarma do iSport LIGY | iSport.cz

Je to jednoduché: doma zapneš Playstation, najdeš svého soupeře, který ti bude nalosován. A hraješ. Osm nejlepších, kteří projdou kvalifikacemi a následně i online finále, postoupí do druhého offline finále, které se uskuteční v rámci velké esportové show 15. června na stadionu pražské Sparty na Letné.

První kvalifikace se tuto sobotu odehraje v klasickém režimu kluby. Vyberete si klub (co takhle Juventus s Ronaldem? Anebo Manchester City se Sanem?) a hrajete. Středeční kvalifikace bude odlišná. Do boje půjdou Ultimate týmy (režim FUT). Zapojit se samozřejmě můžete do obou kvalifikací.

Hraj na www.isportliga.cz

HARMONOGRAM ISPORT LIGY 1. online kvalifikace (FIFA 19): 25. května (klasické týmy)

2. online kvalifikace (FIFA 19): 29. května (FIFA Ultimate Team)

3. online kvalifikace (FIFA 19): 1. června (klasické týmy)

4. online kvalifikace (FIFA 19): 5. června (klasické týmy)

Online finále: 9. června

Offline finále na stadionu Sparty na Letné: 15. června

