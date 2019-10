Fotbal hrát nemohl, dal se na FIFU! Caster popsal cestu do dresu Bohemians | iSport.cz

Fotbalu se věnoval dlouhých čtrnáct let, pak ho potkala řada nepříjemných zranění. Po čase už uznal, že riskovat zdraví nemá cenu, fotbalu ale zůstal věrný nadále. Martin „Caster“ Štěpán se ponořil do fotbalového simulátoru FIFA, kde se mu daří přímo skvěle. Díky svým výkonům se stal jedním z týmu Bohemians Praha 1905 a dokázal se probojovat i do offline finále CZC iSport.cz LIGY, které se uskuteční v sobotu 26. října. Sledovat celé finále můžete živě na streamu iSport.cz a na Twitch.tv.

Jste jedním z profesionálních hráčů Bohemians, jak jste se do týmu vlastně dostal?

„Začalo to už v době, kdy jsem působil v týmu MSG esports. Právě ten se později společně s týmem Dark Tigers dohodl na spolupráci s Bohemians Praha 1905 a vznikla z toho Bohemians esports.“

Hrajte fotbalovou simulaci FIFA, ale co reálný fotbal?

„Fotbal jsem hrál čtrnáct let. Bohužel jsem ale musel kvůli častým zraněním přejít na malou kopanou. V té jsem po ročním zranění nastoupil k zápasu a po zhruba 15 vteřinách odstoupil. Po zákroku od soupeře jsem měl přetržený sval. To byla konečná, od té doby hraji už jen rekreačně s kamarády.“

Patříte ovšem stále mezi fanoušky fotbalu, komu vlastně fandíte?

„Od mala tak nějak fandím Manchesteru United. Mým oblíbeným hráčem je pak Kylian Mbappé, vlastně už od doby, kdy působil v Monaku.“

Ve FIFĚ jste se dostal do podvědomí výhrou v projektu JRC FIFA Academy. To ale nebylo poprvé, kdy jste přičichl k esportu, že?

„Začal jsem hrát online turnaje, kde se mi dařilo a bodově jsem se dokázal kvalifikovat na SummerFinals. Tam jsem jako nováček skončil na druhém místě a přímo se kvalifikoval na MČSR 2018, které se konalo o dva dny dříve než právě JRC FIFA Academy. Může tedy říct, že se mi podařilo nasbírat zkušenosti už před tímto turnajem.“

Dokázal jste se probojovat mezi osmičku nejlepších na offline finále CZC iSport.cz LIGY. Na jaké umístění si reálně věříte?

„Doufám, že se dokážu umístit co nejlíp. Chtěl bych být mezi třemi nejlepšími, ale já si moc nevěřím, takže za mě 4. - 6. místo, každopádně doufám, že dopadnu lépe.“

FIFA bývá náročná zejména tím, že každý rok vychází nový díl a s ním celá řada novinek. Bývají změny ale pokaždé natolik velké, abyste musel vymýšlet stále nové taktiky?

„Ano, každý rok jsou změny opravdu velké a trvá nějaký čas, než si na ně zvyknu. Zatím to šlo ale celkem rychle. Každý rok se snažím přizpůsobit taktiku tomu určitému ročníku, ale celkově se snažím hrát podobný styl hry, který mi funguje a tím je držení míče.“

Jaká máte ve Fifě vůbec ambice? Čeho byste v ní ještě chtěl dosáhnout?

„Ambice mám ty největší. Kdybych neměl, bylo by to asi špatně. Určitě bych se chtěl dostat na nějaký turnaj, který pořádá sama EA. Tam je nutné se dostat před kvalifikaci, ve které jsou ti nejlepší hráči. Bude to hodně těžké, ale doufám, že se mi to podaří.“

Kromě turnajů natáčíte i videa na YouTube. Co u tebe mohou lidé sledovat?

„Lidé na mém YouTubu mohou najít prakticky všechno, co se týká Fify. Od otevírání balíčků, přes testování určitých hráčů, až po sestřihy mých zápasů. Najdou se tam i nějaké tutoriály, například jak obchodovat, jak začít s Ultimate Teamem, ale třeba i jak kopat přímé kopy.“

Co na vašem kanále diváci nejčastěji hledají? Co je zajímá nejvíc?

„Úplně nejčastěji vyhledávají, jak si přivydělat v Ultimate Teamu. Odměny z víkendové ligy nebo právě testování a recenze na různé hráče. Když jsem začínal s natáčením recenzí a hodnocením určitých hráčů, tak jsem určitě nečekal, že se to stane jednou z nejvyhledávanějších věcí na mém kanále. Jsem ale rád, že se to chytlo a že to lidi baví.“

Kromě svého YouTube kanálu se věnujete i streamování na Twitchi. Jak se vám daří tam?

„Můžu říct, že největší nárůst na streamech přišel právě po vyhraném JRC FIFA Academy. Od té doby se to pořád postupně navyšuje, za což jsem taky moc rád. Přes streamy totiž poznáte spoustu lidí, a když vidíte, že vás takhle sledují, cítíte tu jejich podporu a pro mě to opravdu hodně znamená. Tím ale samozřejmě nechci říct, že z YouTubu podporu nepociťuju, ale je to jiné.“