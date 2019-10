Esportová show plná novinek. Offline finále iSport LIGY už zítra! | iSport.cz

Zápas mezi Rozsim a Lakym došel do penalt • Pavel Mazáč (Sport)

První ročník iSport LIGY se kvapem blíží do finiše! Před velkolepým superfinále o 100 tisíc korun ale ty nejlepší esportové hráče z České republiky čeká ještě jedna zastávka. Už v sobotu hostí studio RE–PLAY třetí offline finále iSport LIGY. O co v něm půjde a kdo se do něj probojoval?