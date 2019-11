T9Laky po neúspěchu: Každý ode mě čeká výhru, nemám se ale za co stydět | iSport.cz

Vyhrál tři offline turnaje iSport LIGY v samotném SUPERFINÁLE však narazil na tvrdě bojujícího Castera z Bohemians 1905. Plzeňský hráč Lukáš „T9Laky“ Pour tak vrchol sezony do zářného konce nedotáhl a skončil na třetím místě. „Samozřejmě jsem chtěl být první, ale nemám se za co stydět. Udělal jsem maximum,“ vysvětloval zklamaně po turnaji. Vítězem se stal jeho týmový parťák JamesBony28.

„Je to zrovna SUPERFINÁLE, takže to mrzí nejvíc, protože byl prizepool největší.“

Co jste udělal špatně, že to nevyšlo?

„Můžu být naštvaný jen sám na sebe, ne na hru ani nic takového. Šance jsem měl, ale když vedu ve druhém zápase tři minuty před koncem a… Vždycky si to pohlídám, ale najednou jakoby mi bliklo, chtěl jsem si vytvořit ještě jednu šanci, tu jsem neproměnil a z protiútoku jsem dostal gól… To mě teď mrzí nejvíc.“

Nakonec jste vybojoval třetí místo, je to aspoň trochu náplast?

„Dotáhnout to do třetího místa byla už spíš povinnost. Samozřejmě jsem chtěl jen první, ale nemám se za co stydět. Ve všech turnajích jsem byl nejlépe, jak jsem mohl a udělal jsem maximum. Bohužel to teď nevyšlo. Ale mrzí mě to, jsem naštvaný jen sám na sebe.“

Jak byste vůbec semifinálový zápas zhodnotil? Jak jste ho viděl ze svého pohledu?

„Docela jsem hru ovládal, ale nechal jsem si dát špatné góly. Caster mi pak sám říkal, že to zatáhl na pět beků, s čímž jsem si nedokázal poradit. Ve třetím zápase jsem měl strašné množství šancí, ale žádný gól z toho bohužel nepadl.“

Byl jste jasným favoritem, nebylo to nějakým způsobem svazující?

„Svazující… Všichni ode mě očekávají jen výhru, takže asi takhle. Favoritem jsem od prvního turnaje a vyhrál jsem tři ze čtyř. Nejvíc svazující bylo těch sto tisíc.“ (směje se)

Berete to tedy tak, že se nemáte za co stydět?

„Nic jiného mi asi nezbývá, ale samozřejmě jsem pořád zklamaný. Asi mi bude chvíli trvat, než mě to přestane mrzet. Jde se ale dál, nic nezahazuju, budou další turnaje a další výhry.“