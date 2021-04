Kaktus se stává oficiálním partnerem turnaje Spring Cup v League of Legends

Diváci Spring Cupu se mohou díky spolupráci Kaktusu s organizátory turnaje deníkem Sport a iSport.cz těšit na parádní soutěže na sociálních sítích o věcné ceny a mj. o RIOT points, které budou moci fanoušci získat i přímo ve streamech Twitch.tv/eleaguecz.

Kaktus nabízí od 16. dubna svým zákazníkům jedinečný balíček na mobilní surfování. Neomezená data na vybrané sociální sítě a k tomu dalších 6 GB, to vše za 200 korun na 30 dnů. Noví zákazníci také nepřijdou zkrátka, stačí si objednat až do 31.5.2021 na Kaktus eShopu SIM kartu ze speciální edice. Ta obsahuje nejen uvedenou porci dat, ale i 100korunový kredit. Na aktivace balíčku i nákup SIM karty mají zákazníci čas až do konce května 2021.

Balíček obsahuje 6 GB plus neomezená data na sociální sítě: Facebook, Facebook messenger, Instagram, Twitter, Snapchat a WhatsApp. To vše za 200 Kč na 30 dnů. Zapnout si jej mohou zákazníci až do 31. května 2021. Surfovat mohou za stejných podmínek i v následujících měsících, dokud si balíček sami nezruší, nebo nebudou mít dostatečný kredit. Nevyčerpané jednotky Kaktus převádí do dalších měsíců bez omezení.

Více o SIMce se šesti od Kaktusu ZDE.

SIMka se šesti do Kaktusu!

Spring Cup již v pátek 30. dubna načne další fázi, z uzavřených kvalifikací postoupí nejlepší osmička do play off (7. - 9. 11.). Top 4 si to následně v semifinále a finále (15. 5.) rozdá v BO5 sériích o svou část z celkového prizepoolu 185 tisíc Kč.

Část closed kvalifikace, skupinová fáze a play off se bude vysílat přímým přenosem na Twitch.tv/eleaguecz. Provázet vás jimi bude také v LoL komunitě dobře známý Petr "Xnapy" Jirák.