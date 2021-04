Sinners vítají nové posily, přichází hráči z Nizozemska a Polska

Teprve ve středu se organizace Sinners rozloučila se dvěma borci ze svého League of Legends týmu. Jungler Damian „Wysek“ Adamczyk a support Václav „Vasked“ Benda opustili svůj domov. Do další části sezóny půjdou Sinners se dvěma novými tvářemi, do lesa vyšlou Dennise „Lian“ Honga, na supporta přichází Maciej „Blue45ty“ Zaremba. Sinners se v nové sestavě představí už ve čtvrtek v rámci Spring Cupu.