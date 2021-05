Boje top 8 Spring Cupu již v pátek! Dva hlavní favorité ve stejné skupině

Spring Cup, turnaj v League of Legends, pomalu míří do svého finále. Vše začalo otevřenými kvalifikacemi, kterých se zúčastnilo více než 150 celků, z počátečního množství zůstala nejlepší osmička. Ta si to ve skupinové fázi a play off rozdá o celkový prize pool 185 tisíc korun.

Hlavní favorité jsou jasní - Sinners a eSuba. Jenže jednička a dvojka jarního splitu česko-slovenského League of Legends se spolu utká hned ve skupinové fázi! Postup z prvního místa rovnou do semifinále tak nebude ani pro jednoho nic jednoduchého.

Právě již zmíněné hvězdné celky se potkají hned během úvodního dne víkendového programu, který startuje v pátek 7. 5.

Své určitě řekne také pětice Czech Imports, která patří mezi to nejlepší, co může Spring Cup nabídnout. Sestava kolem Adam „Random“ Grepla ukázala v otevřené i uzavřené kvalifikaci svou sílu a mohla by dvojici favoritů významně potrápit.

Postup do play off by měl být pro lepší celky naprostým minimem, z obou skupin totiž postupují hned tři ze čtyř týmů.

Zápasy budete moci od pátku do neděle sledovat na twitch.tv/eleaguecz, kde bude zároveň probíhat soutěž o Kaktus dropy.

Skupina A:

7. 5.

17:00

Czech Imports - Vikingekrig Esports

17:30

Marmas in paris - Inside Games

19:00

Vikingekrig Esports - Marmas in paris

Czech Imports - Inside Games

8. 5.

13:00 Inside Games - Vikingekrig Esports

17:00 Czech Imports - Marmas in paris

Skupina B:

7. 5.

15:00

Olmíci - SINNERS

17:00

Olmíci - progaming

eSuba - SINNERS

19:00

progaming - eSuba

8. 5.

15:00 SINNERS - progaming

19:00 Olmíci - eSuba