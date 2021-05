Marmas in Paris jako překvapení? Vůbec ne. Jdeme vyhrát, věří Dany před semifinále

Před Marmas in Paris nestojí vůbec jednoduchý úkol. Pokud se chce mezinárodní celek probojovat do finále, musí překonat překážku v podobě Czech Imports. S jedním z favoritů se MiP již v turnaji potkali, tenkrát z toho byla prohra 0:2. To se ale podle Daniela „Dany“ Nováka nebude opakovat. „Tentokrát uděláme normální draft a vyhrajeme,“ věří ADC Marmas in Paris.