Evropský úspěch Sinners! Jediné vítězství dělí českou organizaci od hlavního turnaje

European Masters jsou místem pro hráče, kteří se chtějí představit světu a ukázat, že mají na to posunout se o level výš. Oblíbené klání mezi týmy z evropských regionálních lig má za sebou první část kvalifikačních bojů, kterých se zúčastnili také eSuba a Sinners. Pro jeden celek soutěž skončila, ten druhý se úspěšně porval o postup.

Bohužel, European Masters nemají určený seeding systém a může se tak stát, že se tři z nejlepších celků ocitnou v jedné skupině.

Přesně to se stalo ve skupině D, do které se jako čtvrtý celek přimíchala eSuba (i přes to, že postoupila jako nejlepší český tým). Šance na postup ve společnosti mousesports, AGO ROGUE a Vitality.Bee byla minimální.

Pro všechny tři týmy bylo třetí místo ve svém regionu zklamáním. Vždyť AGO ROGUE šli do play off polské Ultraligy jako nejlepší celek, pak ale přišel nepochopitelný zkrat. V podobné situaci byli i mousesports a Vitality. Extrémně těžký a jen těžko spravedlivý los.

Esuba si nakonec v obrovsky těžké konkurenci došla pro jedno vítězství, když během prvního hracího dne porazila Vitality.Bee. Celkově se „modrá krev“ prezentovala dobrými výkony a může být se svým působením na EU Masters spokojená.

O něco veselejší jsou po skupinách Play-In fáze European Masters borci reprezentující Sinners. Liberecká organizace byla nalosována do skupiny C spolu s italskými aNc Outplayed, srbskou Cervenou zvezdou a portugalskými Karma Clan Esports.

Mezinárodní sestava Sinners mohla být před úterním kláním na krásném druhém místě, nebýt obřího throwu proti Crvene zvezdě. Ani ztráta vedení o 7,5 tisíc zlatých však nakonec tuzemskou dvojku nemusela mrzet.

Během druhého hracího dne si totiž Sinners připsali dvě důležitá vítězství a v rozhodujícím zápase si bez větších problémů poradili se srbským celkem. Ten se tak s turnajem loučí poté, co po prvním dni dominoval své skupině (3-0).

Sinners čeká ve čtvrtek od 19:30 zápas pravdy, proti silným mousesports se v BO sérii pokusí urvat místo na hlavním turnaji European Masters.