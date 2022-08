LEC Summer: Trápení Rogue? Lídr splitu prohrál třikrát v řadě a v čele ho střídají MAD Lions

S výkonnostním poklesem se potýká League of Legends sestava Rogue. Tým, který vletěl na LEC Summer jako uragán a dlouho si držel první pozici v základní části teď padl s G2 Esports, Misfits Gaming a Astralis. Příložitost využili MAD Lions a vyhoupli se do čela splitu.

Rogue nyní mají stejnou bilanci jako Vitality s českým playerem Carzzym. Do ideální formy mají daleko také Fnatic s HUMANOIDem, kteří z posledních šesti zápasu LEC Summer 2022 vyhráli jen jediný a ještě proti outsiderům z Team BDS.

Do konce základní části nás čeká ještě pět kol, které se odehrají v rozmezí od 5. do 14. srpna. A lahůdka přijde hned v tom nejbližším, kdy se MAD Lions utkájí se sezanými Rogue.

Český fanoušek by si měl zapsat termín 13. srpna, kdy si to rozdají Fnatic a Vitality, tedy již zmínění HUMANOID vs. Carzzy. O zábavu tak bude rozhodně postaráno. V soutěži působí také další Čech, Patrik, jehož Excel Esports okupují čtvrtou pozici.

Pořadí LEC Summer 2022