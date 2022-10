Worlds 2022: Spanilá jízda z kvalifikace až do finále. DRX poráží favorizované Gen.G

Pro šampiony z LCK to byl snadný los a zdálo se, že papírově mají finále letošních Worlds jisté. Střet tváří v tvář na serveru ale Gen.G zaskočil a podceňování DRX si došli pro zázračné vítězství.

Cesta vede přes mid

První hra připomínala ligové zápasy mezi těmito týmy. DRX nedokázali držet tempo a v nejkratším klání celé série ztratili první zápas ve prospěch soupeře ani ne po půl hodině. Druhý zápas ale nabídl zcela jinou podívanou.

Klíčový výkon v následujících dvou hrách předvedl midař Zeka. Nejdříve v roli Ahri a následně za Akali úspěšně kontroval soupeře z linky Chovyho, který jen horko těžko hledal cestičky, jak soupeře napadnout.

Svůj podíl na úspěchu DRX si ale odnáší i jungler Pyosik, který ve třetí hře zajistil sobě i spoluhráči z top lajny dobrý start na úkor topaře Dorana. Díky tomu se hráči DRX drželi celý zápas o krok napřed a získali většinu draků hned po jejich spawnutí, třešničkou na dortu byl Baron ve dvacáté třetí minutě.

Match point proměnila bot lajna

Braum v podání BeryLa se už po sedmi minutách rozloučil se svojí linkou a šel asistovat junglerovi Pyosikovi a jeho Kindred. S Gragasem, Galiem a Braumem v přední linii se Gen.G jen marně snažili dostat ke Kindred a Varusovi a i přes veškerou snahu ADC Rulera mohlo Gen.G akorát přihlížet, jak se outsider zápasu pomalu ale jistě dostává do samotného finále.

Dárek k narozeninám

Mnozí očekávali opětovný střet Gen.G s T1, DRX se ale rozhodli psát historii. Vůbec poprvé se do finále Worlds probojoval tým z kvalifikační Play-In fáze. Obzvlášť pěkný dárek je to pro Defta, který na své narozeniny prolomil sedm let trvající čtvrtfinálovou kletbu, aniž by tušil, že se mu o pár dní později podaří dostat až do finále.

Ať už tuto neděli ovládne finále T1 s veteránem Fakerem, nebo se DRX podaří dokončit naprosto zázračnou jízdu celým turnajem samotnou výhrou, jedno je jisté, DRX mohou Worlds 2022 už navždy považovat za jeden velký úspěch.

Zápas T1 vs. DRX nabídne v neděli v 1:00 živě kanál Riot Games.