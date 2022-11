Milionoví hoši: Zlatý triumf Natus Vincere na PUBG Global Championship 2022

Do finálového souboje o milion a slávu se dostalo šestnáct celků. Mezi zúčastněnými nechyběl mezinárodní PUBG oddíl Entropiq, složený z chorvatsko-srbských hráčů. Ač se Chorvaté Ivas10, Lukarus a ZEKO a Srbové Qbe a Naylup snažili co to šlo, klukům se nedařilo a na světovou špičku tentokrát nestačili.

PUBG sekce Entropiq si odvezla z Dubaje více než 42 000 $ náplast a finální patnáctou pozici. Na trofej a první milion pomýšlelo celkem pět kolektivů: NAVI, 17 Gaming, Twisted Minds (ex Virtus.pro), eUnited a OVERPEEKERS.

Rozjetá skvadra Natus Vincere překvapivě suverénně převálcovala všechny v základní části šampionátu a do play-off fáze turnaje nastupovala v roli největšího favorita offline klání a to také podtvrdila.

Velká gratulace NAVI

Tři vyhrané hry a velké množství fragů vzaly za své. Jediný klub, kdo jim neustále šlapal na paty se stal čínský tým 17 Gaming, který reprezentuje kontroverzní shou, dvakrát vyšetřovaný čínský hráč, který údajně v minulosti "cheatoval".

Tak či onak borci z 17 Gaming byli velmi blízko k vítězství a na NAVI ve finále ztratili pouze 11 bodů. Ubah a spol si ale vše s přehledem pohlídali a odnesli si domů krásných 1 008 000 dolarů. Gratulujeme!

Výslední listina PUBG Global Championship 2022

1. místo: Natus Vincere - 1 008 000 $

- 1 008 000 $ 2. místo: 17 Gaming - 504 169 $

- 504 169 $ 3. místo: Twisted Minds - 252 085 $

- 252 085 $ 4. místo: eUnited - 218 473 $

- 218 473 $ 5. až 32. místo

***

Nenechte si ujít:

Zdroj: Liquipedia