Největší turnaj v počítačové hře Dota 2 ovládli OG. Vyhráli čtvrt miliardy

Největší turnaj v počítačové hře Dota 2 se konal už poosmé a zatím se z celkové výhry pokaždé radoval jiný klub, žádnému se doteď nepodařilo vyhrát dvakrát. Vyhrát dvakrát zatím nedokázal dokonce ani žádný z hráčů. Letos k tomu měli nakročeno vítězové loňského roku. Liquid vyhráli s přehledem skupinu A, ve druhém kole části vítězů však nestačili právě na finalistu PSG.LGD. Sice měli stále možnost se do finále probojovat, v části poražených však prohráli s Evil Geniuses a turnaj pro ně skončil.

OG se ve skupině příliš nedařilo, na devět výher jim připadlo sedm porážek, přesto se ze čtvrtého, tedy posledního možného místa, dostali do části vítězů, která umožňuje kratší finálovou cestu a hlavně možnost prohry s některým z týmů. To ale OG nevyužili, porazili všechny soupeře a do finále nastoupili odpočatí.

Nad samotnými PSG.LGD vyhráli už ve finále části vítězů a poslali je k dalšímu zápasu. Ti se tak v jeden den museli utkat hned se dvěma soupeři a v pátém finálovém zápase už na nich byla únava znát.

PSG.LGD byli už ve čtvrtém finálovém zápase výhře blízko, vedl 2:1, po dlouhých 65 minutách ale padl. To poslední zápas byl téměř o polovinu kratší a také od začátku jasnější. V závěrečném klání zářil především Australan Anathan „Ana“ Pham, který byl se svým Ember Spiritem (jeden z herních hrdinů, pozn.red.) k nezastavení.

OG ve složení již zmíněného Phama, Finů Topiase „Topson“ Taavitsainena a Jesseho „JerAx“ Vinikky, Francouze Sébastiena „7ckngMad“ Debse a kapitána Nora Johana „N0tail“ Sundsteina vyhrál celkem 11 219 667 dolarů, tedy téměř čtvrt miliardy korun. Druzí PSG.LGD brali „jen“ čtyři miliony dolarů (88 milionů korun). Na třetím místě skončili Evil Geniuses, kteří brali 57 milionů korun a obhájci loňského titulu Liquid skončili čtvrtí a odvezli si 37 milionů korun.