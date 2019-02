Cesta, jak se dostat do studia k tvůrcům slavných her | iSport.cz

Wargaming Forge je divizí firmy stojící za tituly jako World of Tanks a World of Warships a otevírající dveře těm, kteří milují hry a chtějí začít svoji kariéru ve videoherním byznysu. Doslový překlad slova forge je výheň. A název je to velmi trefný, protože Wargaming nyní otevírá několik zbrusu nových pozic v oddělení Creative Agency, které jsou vhodné právě pro stážisty hodlající nastartovat svoji kariéru.

„Minsk je jedním z největších IT hubů na světě v posledních několika letech a Wargaming svůj úspěch rozšiřuje ještě o dva Guinessovy světové rekordy a čtyři ocenění Golden Joystick Awards,“ vysvětluje šéf Creative Agency Staffan Nyström. „WG Forge je skvělým odrazovým můstkem pro všechny, kdo se chtějí uplatnit v herním byznysu. Pojďte k nám na zkušenou a sami uvidíte.“

Kreativní agentura Wargaming sídlí v Minsku a je zodpovědná za celou řadu činností souvisejících se stávajícími projekty, ale také s těmi dosud neohlášenými.

„Wargaming Minsk se může zdát jako skličující místo k práci, ale opak je pravdou. Pracují zde lidé z Kalifornie, Ruska, Velké Británie a mnoha dalších evropských zemí,“ říká James Britles, seniorní copywriter a mentor v programu Wargaming Forge. „Přestěhoval jsem se do Minsku z Velké Británie, ale byl to začátek úžasného dobrodružství a rozhodně nelituji,“dodává.

Každý stážista se dostane pod ochranná křídla svého mentora, který bude pomáhat s vývojem a provede dotyčného byznysem společnosti Wargaming.

Na webových stránkách WG Forge https://wgforge.wargaming.com/en lze najít aktuální nabídku míst pro stážisty.