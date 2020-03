Rok 2019 byl úspěšný, těší české studio. Bohemia Interactive měla obrat 1,7 miliardy | iSport.cz

Rok 2019 byl nejrušnějším rokem dvacetileté historie české herní společnosti Bohemia Interactive. Vydala mnoho her, ještě více DLC, takže není divu, že to byl rok jeden z nejúspěšnějších. Celkový obrat v minulém roce dosáhl 68 milionů dolarů, podle aktuálního kurzu přes 1,7 miliardy korun. Celosvětově se prodalo 4,5 milionu kopií her a DLC vytvořené "Bohemkou".