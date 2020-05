Farmářský esport? Soutěže, ve kterých se hraje o miliony korun | iSport.cz

Farming Simulator hraje denně v průměru 15 000 nadšenců. Podobnými čísly se chlubí např. jedna z největších her roku 2019, Red Dead Redemption 2. Představit tento netradiční esport nám pomohl člen nejúspěšnějšího českého týmu JZD Czech Republic, David "HYPER" Hudeček. Čeho se snaží celky ve Farming Simulatoru dosáhnout a jak probíhají jejich tréninky?

Farming Simulator je herní série populární především u našich rakouských a německých sousedů. V roce 2019 byla spuštěna FSL - Farming Simulator League. Tu zakončí FARMCON 20 v německém Lauingenu, kde se bude soutěžit o 100 000€.

Českou republiku zdárně reprezentuje tým JZD Czech Republic. „Chosse ze srandy založil tým, po třech měsících nám potvrdili registraci a v srpnu jsme se vydali na první turnaj,“ komentuje počátky týmu David „HYPER“ Hudeček, jehož tým je momentálně 5. nejlepší na světě.

Hudeček popisoval také tréninkový režim JZD: „Trénujeme většinou každý druhý den, ale jelikož každý máme práci, tak ne vždy to vyjde. Když se ale podaří, trénujeme až 5 hodin.“

Trénink probíhá jako u každého jiného esportu. Hráči mají dokonce speciální tréninkový mód, ve kterém mohou pilovat taktiky, vymýšlejí, co vše by mohli upravit.

A o co vlastně ve Farming Simulatoru jde? Co je cílem týmu? „Hlavním cílem je nakládání balíků slámy, skóre se také násobí objemem obilí nasypaného do sila,“ vysvětluje Hudeček.

Týmy se v lize dělí na dvě části. Jsou ti, kteří mají sponzory, kterými jsou hlavně výrobci zemědělských strojů. Pak je ta část, která jede na vlastní pěst a tam se řadí i Hudečkův manšaft.

Hudeček nám přiblížil také turnajové dění: „Turnaje se hrají často na stagi, hráli jsme i na IEM Katowice, kde se hrál také například turnaj v CS:GO. Na soutěžích máme tréninkové místnosti, jsou přítomni kameramani. Diváky jsou většinou tatíci se synama, kteří tomu fandí.“