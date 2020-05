Téměř 4 miliony diváků sledovaly největší esportový turnaj v historii | iSport.cz

Elektronický sport nabývá den co den na popularitě a napovídá tomu také žebříček nejsledovanějších akcí. Čtyři z nich byly totiž odvysílány minulý rok. V letošním roce se bohužel mnoho velkých esportových akcí neodehrálo, to se doufejme v druhé polovině roku změní. My jsme seřadili turnaje podle nejvyššího počtu online diváků (v jeden moment). Čísla převzata z escharts.com.

1) Worlds 2019 - 3 958 787 diváků

Světový šampionát v League of Legends dlouhodobě láká k obrazovkám statisíce diváků. Rekordnímu číslu z minulého roku nahrává také fakt, že v semifinále se utkali dva týmy s jedněmi z největších fanouškovských základen - korejští SKT T1 a evropští G2 Esports. Kdybychom měli započítat i předchozí ročníky, žebříček by vypadal jinak. To by ale bylo příliš jednotvárné.

2) Fortnite World Cup 2019 - 2 334 826 diváků

První a prozatím jediné mistrovství světa ve Fortnite se konalo minulý rok v New Yorku. Samotné finále hostilo známé Arthur Ashe Stadium, kde se každoročně koná US Open. Poslední mač Solo zápasů, ve kterých hráči bojovali na vlastní pěst, sledovaly přes dva miliony diváků.

3) The International 9 - 1 968 497 diváků

Největší turnaj v historii esportu, co se týče prize poolu, se na tomto žebříčku umístil na třetím místě. TI je každoročně jedním z nejočekávanějších turnajů. Není překvapením, že finálové soutěžení mezi americkými Team Liquid a evropskými OG, bylo nejsledovanějším. TI 9 se zapsala do historie i tím, že se OG stali prvním týmem, který dokázal tento turnaj vyhrát dvakrát.

4) MSI 2019 - 1 704 326 diváků

Semifinálový souboj mezi G2 Esports a SKT T1 podruhé. Tentokrát však na Mid-Season Invitational 2019, turnaji, kam se kvalifikují jen ti nejlepší z nejlepších, jeden tým z každého regionu. Vítěz tohoto zápasu byl stejný - G2. Ti se po 8 letech stali prvním týmem ze západních regionů, který dokázal vyhrát velký mezinárodní turnaj v League of Legends.

5) ELEAGUE Major 2017 - 1 331 781

Jediný zástupce Counter-Strike: Global Offensive v Top 5, a to dokonce z roku 2017, je ELEAGUE Major z Atlanty roku 2017. Tento turnaj nastartoval mašinu jménem Astralis, kteří si do dnešního dne došli pro tři další Major tituly. Epické finále mezi Virtus.pro a Astralis je jedním z nejlepších zápasů v historii CS:GO.