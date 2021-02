Nenapravitelná streamerka Indiefoxx dostává v pořadí třetí ban na Twitchi

Triple ban streak! Třicet dní stačilo mladé streamerce k dosažení symbolického třetího banu. Důvodem je opět nevhodný oděv během živého vysílání. Začalo to koupáním v bazénku, následoval stream ve spodním prádle a nyní ban během hudebního streamu. Třetí zákaz v pořadí ale Indiefoxx zaskočil a cítí se jím dotčená. Dle jejich slov se nedopustila ničeho, co by porušovalo pravidla Twitche, ten se ale rozhodl ji opět zabanovat za nahotu.

„Tohle mě donutilo si uvědomit, jak moc je ženské tělo sexualizováno, a to i v momentě, kdy nejsem ani trochu sexuální.” Zda byl ban oprávněný či nikoliv se asi nedozvíme, streamerce ovšem hrozí úplné odstranění jejího kanálu. Větší počet banů v krátkém časovém úseku totiž může vyústit v trvalé odstranění profilu.