Zaměstnanec Riotu hovoří o možném přidání warm-up módu do Valorantu

Producent studia Riot Games Jared Berbach se vyjádřil k současnému stavu Deathmatch módu a možném novém herním režimu, který by Riot do Valorantu rád přidal. Na sociální síti získal značnou pozornost twitterový příspěvek profesionálního hráče Jamese “hazed” Cobba, který projevil zájem na nekonečném Deathmatch módu, který by on sám rád využíval pro rozehřátí před ostrým zápasem. Aktuální verze Deathmatche totiž nenabízí nekonečnou hru a hráči jsou tak nuceni ztrácet čas dostáváním se stále do nových zápasů.

Jared se k tweetu vyjádřil s tím, že Riot již aktivně pracuje na přidání nového módu, který by uspokojil hráče, kteří touží po nikdy nekončícím hraní. Berbach dále sdělil, že aktuální Deathmatch není špatný, ale snaží se uspokojit dvě strany publika zároveň. První skupina hráčů touží po free-for-all zápase, který má jasný konec a vítěze, což aktuální mód nabízí. Druhá skupina ale požaduje prostor, kde by se mohli herně vyřádit bez jakéhokoliv omezení a zdržování.

Vývojáře nejvíce brzdí přepsání kódu aktuálního matchmaking systému. Tvorba nekonečného módu je v procesu, ale na veřejnost se nedostane dříve, než si bude Riot jistý jeho správným fungováním. Na přesné datum warm-up módu si proto budeme muset ještě počkat.