Soudní spor PhantomL0rd vs. Twitch zná vítěze! Streamer se raduje, Twitch bude platit

PhantomL0rd podal na Twitch žalobu v roce 2018. Stál si za tím, že ban i veškeré obvinění z podvodu je neoprávněné. Nyní se může radovat, soud shledal jeho verzi opodstatněnou a Twitch tak prohrál celý soudní spor.

Díky verdiktu Kalifornského soudu tak bude muset Twitch zaplatit odškodné ve výši necelého půl milionu korun českých. Pro Twitch se jedná o malé vítězství, neboť James „Phantoml0rd“ Varga původně požadoval až 35 milionů dolarů.

Původem celého skandálu bylo obvinění, že je James součástí stránky CSGOShuffle, která se zabývala gamblingem CS:GO skinů. To se ovšem dozvěděl až později. Když byl ale James zabanován, nedostalo se mu žádného konkrétního vysvětlení. „Twitch neoprávněně zakázal Jamesův účet bez toho, aniž by poskytl jakékoliv konkrétní vysvětlení či předem Jamese varoval,“ oponoval Jamesův obhájce. Až o několik let později se James dozvěděl, že byl zakázán kvůli profitu z externí webové stránky a její následné propagaci.

Twitch reagoval například tím, že PhantomL0rd podvodně zneužíval Twitch k tomu, aby na ostatních uživatelích vydělal peníze. V roce 2020 dokonce Twitch požádal nejvyšší Kalifornský soud o to, aby celý případ zamítl a spor tak předčasně ukončil, tento požadavek byl ovšem ze strany soudce odmítnut a soudní bitva naplno odstartovala.

Po více než dvou letech od podání žaloby a poškozené reputaci Jamese Vargy došlo konečně k verdiktu, který uznal Twitch vinným

Twitch se k celému sporu prozatím oficiálně nevyjádřil.

Zdroj: ginx.tv, dotesports.com