Animace slavných Twitch streamerů se dostanou na newyorský Times Square

Jedno z videí náleží streamerce Pokimane. Vzhled je podobný stylu amerického animovaného seriálu Steven Universe. Krátká animace ukazuje Pokimane jako někoho, kdo má superschopnost si všechny kolem sebe zpřátelit. Roztomilé video také ukazuje Pokimane jako někoho, kdo je během přátelského vystupování schopen i adekvátně umlčet několik trollů.

Streamer TimTheTatman se dočkal videa ve stylu Regular Show nebo The Misadventures of Flapjack. Video ukazuje streamera jako velmi soutěživého, ale ochotného vždy pomoci lidem v nesnázích. Animace také vyzdvihuje i jiné než herní milníky, například to, že má streamer syna. Sám TimTheTatman tweetnul, že příběh jeho videa byl inspirován jeho Twitch chatem.

Streamovací superstar Tyler „Ninja“ Blevins se také dočkal vlastní animace. Na videu je sám Ninja bojující se svým větším já. Animace dále poukazuje na jeho rozhodnutí opustit Twitch a streamovat na Mixeru. Video následně sděluje, že se zpátky na Twitch vrátil více dominantní než kdy dříve.

Reakce na videa byla především pozitivní. Fanoušci i ostatní streameři především ocenili kvalitu a kreativitu animací. Slavná streamerka a spolumajitelka 100 Thieves Rachel „Valkyrae“ Hofstetter dokonce vzkázala Pokimane, že si udělá výlet do New Yorku, aby videa viděla na vlastní oči. Kdy se na Times Square animace začnou promítat, a jak dlouho bude celá akce trvat, zůstává prozatím otázkou.

Zdroj: win.gg