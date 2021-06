Twitch slaví už desáté výročí a pro uživatele chystá animované emotikony

Emotikony se staly neodmyslitelnou součástí internetové kultury, u Twitche by se dalo říci, že jsou takovým druhým oficiálním jazykem celé platformy. Doposud uživatelé využívali externí rozšíření jako FrankerFaceZ nebo Better Twitch TV, které jim umožnily aplikovat na emotikony nespočet úprav. Twitch si je vědom jejich popularity a proto se rozhodl, že tyto prvky zakomponuje do oficiální verze.

„Twitch slaví desáté výročí a my jsme se rozhodli to oslavit něčím opravdu speciálním. Vytvořili jsme snadný způsob pro všechny tvůrce, který jim umožní upravovat emotikony a s jejich pomocí rozšiřovat celou komunitu fanoušků,“ oznámil Twitch.

Streameři budou spravovat animované emotikony v nově přidané Knihovně emotikonů. Chybět nebude ani základní funkce, která zpřístupní jejich používání pouze pro sledující daného kanálu. Fanoušky jistě potěší i zpráva, že se nové animace dočkají i již existující emoty jako je PogChamp nebo Kappa.

Twitch partneři se na nové funkce mohou těšit v následujících týdnech, pro zbývající uživatele by se měly zpřístupnit do konce letošního roku.

Zdroj: win.gg