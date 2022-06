Mikýřovo srdce patří LoLku. Kdyby jeho MÚPI byla hrou, byl by to mix bizáru a No Man's Sky

Mikýřova úžasná pouť internetem (MÚPI) patří mezi hity domácího mediálního prostoru. Její autor a lord Mikynskiy Martin Mikyska kromě originálního vizuálu a specifického humoru odhaluje influencery, kteří se prostřednictvím kryptoměn snaží vytáhnout peníze z důvěřivých uživatelů, často ještě v dětském věku.

Kromě toho je Mikýř také vášnivým gamerem. Podstatnou část života strávil ve světě World of Warcraft, v současnosti se věnuje populárnímu esportovému titulu League of Legends - jako aktivní hráč i jako divák. Loni se navíc stal tváří a ambasadorem CS:GO Sazka eLEAGUE. S Jirkou Králem si tehdy i Counter-strike zahrál.

Fanoušek League of Legends

V rozhovoru se Sazka eLEAGUE popisuje Mikýř, jak "znovu našel lásku k LoLku". "Začal jsem se trošku bavit s Xnapym a lidma z okolí LoLka a začalo mě to znovu bavit," říká internetový bavič.

"Nemám žádné ambice, že bych se zlepšoval. Ale chtěl bych dát alespoň Gold (rank v LoL, pozn. red.) tuhletu sezónu," odhaluje plány Mikýř.

Kromě toho League of Legends také sleduje jako divák velkých esportových sérií a turnajů. "Sleduji LCS (League of Legends Championship Series). Docela už dlouho, třeba šest let. Hrozně mě baví ten svět, týmy a mentalita hráčů. Je za tím umění," dodává.

No Man´s Sky s bizarními planetami

Jak by vypadala MÚPI, kdyby byla hrou? "Určitě by tam byly prvky vesmíru. Něco jako No Man´s Sky... akorát s tím, že by každá planeta byla nějakým specifickým bizárem. A ty bys tam objevoval to, v čem je famózní," prozradil v nadsázce Mikýř, který si ale uvědomuje, že herní průmysl je velmi náročná disciplíná s horou práce.

A hrál by to? "Nevím, možná kdybych nad tím přemýšlel déle, než 30 sekund, tak možná jo," uzavřel se smíchem.

zdroj náhledového obrázku: League of Legends, MÚPI (https://mikyr2038.cz/)