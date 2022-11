TeamSpeak? Vůbec. Nenech se ošálit podvodnými telefonáty. Když ti něco smrdí, típni to

Seš v polovině oblíbené mapy v Counter-Strike a zvoní ti neznámé číslo. V lepších případech to bude kámoš, na kterého máš kontakt jen na sociálních sítích nebo prostě omyl. V trošku horších ti bude telefonní operátor nabízet výhodnější tarif. Pak tu ale můžou být podvodníci, kteří se tváří jako vaši bankéři a chtějí z vás vytáhnout údaje k účtu nebo platební kartě.

To, že ti někdo zavolá, určitě jeho kredibilitu nezvyšuje. Jde o stejný podvod jako phishing, tentokrát ale na druhé straně uslyšíš hlas a spolužák nebo tvoje babička to není. Žádná banka by po tobě rozhodně nechtěla touto cestou zjistit údaje k platebním kartám.

Pokud ti něco nevoní, neváhej hovor ukončit. Nemusíš se cítit diskomfortně típnout člověka na druhé straně. Nehledej důvody a výmluvy proč zavěsit. Prostě to polož. Toxického hráče během mapy v Counter-Striku taky vypneš nebo kickneš ven bez váhání.

Jak vishing může vypadat? Zloděj si může vzít úvěr bez vašeho vědomí

Vishing může být i pořádně propracovaný a vystavěný na detailech, tak aby podvodníci svoji kořist co nejsnadněji ulovili. Podle podvodníka, který se vydává za bankéře nebo zaměstnance banky, se ti prý někdo naboural do účtu. Zná tvoje jméno a další informace. Chce vědět, jestli ta rozpracovaná žádost o úvěr, co má před sebou, je vyplněná tebou, nebo podvodníkem.

„Následně volající přesvědčí klienta, že došlo k napadení jeho účtu a je třeba, aby si úvěr opravdu vzal. A takto získanou hotovost včetně svých úspor vybral a donesl na schůzku. Ta je sjednaná v obchodním centru nebo před pobočkou České spořitelny, a to u bitcoinového bankomatu,” říká Vlasta Blatná, ombudsmanka týmu České spořitelny.

“Chvíli před schůzkou pachatel opět zavolá a sdělí, že se nemůže dostavit a je třeba, aby klient vložil prostředky do bitcoinového bankomatu, a to na základě QR kódu, který mu zašle,“ popisuje ombudsmanka. Právě Česká spořitelna má mimochodem recept na podvodné telefonáty. Stačí využít ověření takzvaného George klíče. Chceš vědět víc? Mrkni na odkaz.