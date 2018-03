Plzeň doma ztrácí, Vrba se zlobil: Naše chyba, musíme na to reagovat

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Mladá Boleslav: Hubínek po ukázkovém brejku přidal druhý gól hostů – 2:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Čím si vysvětlujete prohru s Boleslaví?

„Průběh domácích zápasů se opakuje, musíme se nad tím zamyslet. Mladá Boleslav, dokud hrála v jedenácti, byla zejména v prvním poločase lepší, hrála důrazněji a hráči sbírali dlouhé balony. To dneska v zápasech rozhoduje. Byli jsme všude pozdě a chyběl nám dostatený důraz. V poločase jsme si něco řekli, proti deseti hru zjednodušili, měli tam několik závarů. Ale po naší chybě jsme dostali z brejku gól na 0:2 a to rozhodlo. Pak jsme sice snížili na 1:2, ale přiznejme si, že pokud promrháme první poločas jako dneska, je těžké vyrovnat. Je to naše chyba.“

Je za tím přístup hráčů?

„To se musíte zeptat jich, to nedokážu posoudit, První poločas byl od některých hráčů špatný.“

Budete na to reagovat v dalších zápasech?

„Pokud takhle hrajeme doma a opakuje se to, musíme na to reagovat.“

Jak je na tom Michael Krmenčík, který odstoupil na konci prvního poločasu?

„Čekáme na vyšetření v nemocnici, teď nejsem schopen víc říct. Zdá se, že mu křuplo v kotníku. Na další věci se musíte zeptat doktora.“

Čeká vás série náročných zápasů v Ostravě, na Bohemians a se Spartou. Cítíte, že se teď láme liga?

„Hlavně doma neuhráváme body. Zvenku jsme to zvládli, v Olomouci (0:0) i ve Zlíně (1:0). Problém vidím doma. V Plzni se za x let nestalo, že by se nevyhrály tři domácí zápasy po sobě. To je náš problém.“

CELÝ SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 1:2. Lídr doma na jaře stále nevyhrál Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Plzeň - Mladá Boleslav: Gól?! Bakoš tlačil míč do brány, Polaček ho vytáhl. Za čárou? Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.