Dřív se Sparty všichni báli. Teď je to pryč, mrzí Kadlece a Sáčka

"V minulosti se soupeři Sparty báli. Teď mi přijde, že tomu tak není, a to je samozřejmě špatně," pronesl sparťanský záložník Michal Sáček po remíze 1:1 v Teplicích.



Kapitán Václav Kadlec naladil stejný tón: "Soupeři si na nás víc věří. V tom je to těžší. I když prohrávají, vědí, že není nic ztraceno. Dřív to bylo tak, že když jsme vedli, bylo hotovo. Vždycky jsme dokázali přidat druhý gól nebo si utkání pohlídat. Tohle už není."



Sparťané znovu netušili, co se stalo. Dobře rozehrané utkání na vítězství po páté v řadě promrhali ve druhé půli. Tichým hlasem mluvili o velkém zklamání, sotva jim šlo rozumět.



"Troufnu si říct, že první půle nebyla z naší strany úplně špatná. Ale zase jsme na ní nenavázali. Vedeme 1:0 a zbytečně zalezeme," nechápal Sáček. "Je to pořád dokola. Hrajeme dobře, a pak předvedeme tu naší klasiku. Je to frustrující. Hlavně, když člověk neví, co za tím vězí. Proč to tak je," přidal se Kadlec.

Odmítají, že by Spartě došly síly, a odkazují se na statistiky naběhaných kilometrů celkové i ve sprintu.Co tedy ale způsobuje bídné druhé poločasy?"Nevím," utrousil Kadlec. "Kdybychom to věděli, tak se to nestává," neznal odpověď ani Sáček. "Asi potřebujeme jeden zápas na to, abychom se chytli, a třeba naše sebevědomí pak půjde nahoru."Dokud na to sparťané nepřijdou, výsledky se samy od sebe nezlepší. Zvlášť, když se jich už nikdo nebojí. Proto jsou momentálně až šestí a ostatní týmy v tabulce unikají – Liberec na šest bodů, Olomouc na pět a Jablonec na tři. "Je to na prd..." mrzí Kadlece.