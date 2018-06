Vácha se loučil s Lafatou: Fotbal miluju, Sparta mi dává další šanci

Video k článku 720p 360p REKLAMA Kadeřábek o Lafatovi: Jeho našel i špatný centr, jako by měl v sobě magnet VŠECHNA VIDEA ZDE

Jste rád, že jste mohl být u rozlučky Davida Lafaty v Olešníku?

„Vážím si toho, že mě David vůbec pozval a potkal jsem se s klukama, se kterými jsem hrál. Nejen v jednom týmu, ale i proti nim. Nedostal jsem se na hřiště, když David hrál poslední zápas za Spartu, tady jsme si to všichni moc užili. Povedlo se počasí i atmosféra, bylo to velkolepé a hrozně fajn.“

Není škoda, že skončil a nerozšíří svou bilanci 198 ligových gólů?

„Gólů dal strašně moc, v tuhle chvíli asi nikdo nedosáhne takové mety, jako on. Fotbal se rychle mění, ale na to, co on dosáhl, budeme všichni vzpomínat. Zapsal se do historie, je to pro něj obrovský úspěch, ohodnocení jeho práce. Je to hlavně na něm, když chtěl skončit, tak to udělal. To rozhodnutí pro něj určitě bylo těžké, ale tak to je. On se tak rozhodl, teď je za to rád.“

Nezkoušel jste ho přemlouvat?

„Nikdo ho nepřemlouval. V tu chvíli je na to člověk sám, roli hrála i rodina. To je čistě Davidovo rozhodnutí.“

Sešla se tady řada hráčů, kteří ve Spartě vyhráli titul v sezoně 2013/2014. Oživly vám vzpomínky na skvělé období?

„V jednu chvíli jsme všichni na hřišti patřili do týmu, co vyhrál ve Spartě triple (ligu, domácí pohár a Superpohár). Všichni jsme se na sebe těšili a zavzpomínali jsme.“

Co bude s vámi ve Spartě?

„Osmnáctého nastupuju normálně na Spartě do přípravy. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál.“

Cítíte, že máte ještě šanci zahrát si za Spartu?

„Když tam nastupuju do přípravy, šance je. Jsem rád, že mi ji klub dává, to je pro mě jasný signál.“

Máte důvěru od trenéra Hapala, který vás na jaře vrátil do tréninku s áčkem?

„Jak říkám – jsem rád, že nastupuju do přípravy, to je pro mě v tuhle chvíli stěžejní věc. Co se bude dít potom, se uvidí.“

Jak moc náročný byl uplynulý půlrok, kdy jste vypadl z áčka Sparty a nehrál ligu?

„Samozřejmě, náročnost tam byla. Nebudu se na nic vymlouvat, tak to bylo.“

Máte ještě motivaci prát se o místo ve Spartě?

„Dělám věc, kterou miluju. Ne, že nic jiného neumím, ale jde o věc, kterou mám rád. Jestli ji budu dělat ve Spartě nebo někde jinde… Samozřejmě bych ji chtěl dělat ve Spartě.“

Není vám líto, že klub opustila řada hráčů, co byli na Letné klíčovými osobnostmi?

„Všichni to vnímáme. Líto, nelíto, to je fotbal. Lidi se ve fotbale točí v Česku i zahraničí, patří to k tomu. S klukama, co jsme se tady v Olešníku sešli, jsme zažili největší úspěchy za dobu, co jsem ve Spartě. V kádru jsem v tuhle chvíli služebně nejstarší, jen já a David Bičík jsme z téhle sestavy zbyli. Tohle vnímám, ale jsou to věci z historie. Na to se nikdo neptá, to nefunguje.“

Nastartuje se Sparta zase k titulům?

„To není úplně otázka na mě... šance a možnosti jsou vždycky. Kdybychom se bavili o tom, že Sparta nepatří na první příčky, to bych nebyl sparťan. To by bylo absurdní.“

Je znát, že tým v zimě posílili kvalitní hráči jako Stanciu, Nita, Kanga?

„Nějaká stabilizace už nastala, z kluků je cítit síla, že chtějí, to ukazovali i na hřišti. Že jsme skončili pátí, to je druhá věc. Když se bavíme konkrétně o hráčích, kteří v zimě přišli, přesvědčují o tom, že jsou posilami.“

Dostávají do sebe sparťanství?

„Sžití s kolektivem a vůbec českou ligou a prostředím je pro ně základ. Asi stejně, jako když Češi jdou hrát ven. Je to pro ně složitější. Vnímají věci okolo, už se toho spousty naučili a ví, jak to chodí.“

