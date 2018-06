Kouč Bílek převzal Zlín. Má první posilu a říká: Chci českou kabinu!

Dnes ráno poprvé vstoupil do zlínské kabiny, aby se seznámil se svými novými svěřenci. Svou misi na Moravě zahájil Michal Bílek (53) proslovem, kabina byla v pozoru. Bývalý reprezentační kouč má respekt. „Líbilo se mi, jak mluvil. Bylo to jednoduché, ale jasné,“ reagoval viceprezident klubu Zdeněk Grygera, jenž nástupci Vlastimila Petržely přivedl zatím jednu posilu. Tříletý kontrakt podepsal stoper Petr Buchta z Bohemians, jenž na jaře hostoval v Jihlavě. „Za pochodu chceme tým doplnit,“ vzkázal Bílek.

Už jste byl nažhavený, jak do toho zase skočíte?

„Jo, těšil jsem se. Jsem rád, že jsme se domluvili. Říkal jsem to i klukům v kabině. Věřím, že budeme úspěšní. Klub má ambice, místní lidé jsou do toho zapálení. To se mi líbí. Chtěli bychom navázat na úspěch, kterým bylo vítězství v domácím poháru. Uvidíme, jaký kádr se nám podaří dát dohromady. Pak si můžeme dávat cíle.“

Ptal jste se na partu? V minulé sezoně to nebylo vzhledem k národnostnímu složení optimální.

„Samozřejmě jsem si to zjišťoval. Po výhře v poháru přišlo hodně hráčů, došlo k obměně. Cizinců je tu dost i teď. Musíme být všichni na stejné vlně. Chci českou kabinu. Rád bych, aby místní kluci ukázali svou sílu a dostali se do sestavy. Mám výborné zprávy třeba o Patriku Slaměnovi.“

Na prvním tréninku byla jediná posila, stoper Petr Buchta z Bohemians. Přijdou další?

„Vzhledem k tomu, že čtyři hráči odešli (Vukadinovič, Ekpai, Holzer, Zlámal), budeme chtít, aby se mužstvo za pochodu doplnilo. I na místě gólmana. Pracuje se na tom. Buchta měl výborný půlrok v Jihlavě, je to pevný stoper. Jsem rád, že tady je.“

Chtělo by to také útočníka. Vyhnal, Beauguel a Železník mají často zdravotní problémy.

„Je fakt, že Vyhnal s námi na začátku přípravy nejde. I Beauguel byl dlouho zraněný, což je problém. V posledním zápase dal góly (hattrick Liberci), má smlouvu, takže bude tady. Ale i na tomto postu budeme chtít posílit.“

Jakým stylem se hodláte prezentovat?

„Chtěli bychom hrát běhavý fotbal, který bude pro lidi zajímavý. Pokud nemáte kondici, nemůže být výkon optimální. Nevěřím, že ty problémy tady byly tak velké, ale zapracujeme i na fyzičce. Měsíc není moc, ale je to dostačující doba na to, aby se tým dobře připravil.“