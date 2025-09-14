Předplatné

Žižkov - Zbrojovka 4:1. Kanonáda Artisu, Táborsko vyhrálo jihočeské derby gólem v nastavení

Chance Národní Liga
Fotbalisté Zbrojovky Brno v 9. kole druhé ligy zvítězili 4:1 na Žižkově a posunuli se na druhé místo neúplné tabulky. Na vedoucí Táborsko ztrácejí dva body, mají ale zápas k dobru. Viktoria je šestá.

Zbrojovka rozhodla třemi góly v úvodním dějství. Skóre otevřel ve 13. minutě střelou o tyč Selnar a brzy nato zvýšil po kombinační akci Velich. Další góly přidali Vachoušek a v 79. minutě Kanakimana, v závěru alespoň snížil hlavou Richter.

Brňané potvrdili, že na hřištích soupeřů jsou nejlepším týmem soutěže. Z pěti utkání získali venku 13 bodů. Žižkov neuspěl po předchozích dvou vítězstvích.

Artis rozdrtil rezervu Sparty

Fotbalisté Artisu Brno v 9. kole druhé ligy doma porazili B-tým Sparty vysoko 5:0. Dva góly dal za domácí útočník Quadri Adediran, který přišel v létě z Českých Budějovic.

V prvním poločase v dresu Artisu zářil Adediran, ve druhém dali tři hráči další tři góly: nejdřív po centru Samek, poté Kosek a v závěru zpoza šestnáctky Hapal. Artis vyhrál pošesté za sebou soutěžní zápas.

Jihočeské derby ovládlo Táborsko

Jihočeské derby rozhodl obránce Petr Heppner, který ve čtvrté minutě nastavení vystřelil Táborsku čtvrtou výhru v řadě. V zápase ukončil dlouhé čekání na gól, protože stav 1:1 trval už od 11. minuty, kdy na úvodní branku jiného hostujícího beka Havla odpověděl záložník Hubínek. Exligové České Budějovice získaly z posledních tří utkání jediný bod.

Slavii zajistili výhru brankami v úvodu obou poločasů Daniel Toula a Tomáš Necid. Šestatřicetiletý bývalý reprezentační útočník se prosadil už počtvrté v sezoně. Pražané vyhráli podruhé za sebou po předchozích dvou porážkách.

Prostějov po dvou porážkách zabodoval proti poslední Kroměříži. Po bezbrankovém poločase ještě na gól Šindeláře odpověděl Koryčan, ale v poslední desetiminutovce vzali hostům naději na první bodový zisk v sezoně Hais a Dzjuba.

Příbrami se nepovedlo Vlašim zlomit

Příbrami skončila vítězná druholigové série, která následovala po úvodní šňůře čtyř porážek. V duelu s Vlašimí měli domácí výraznou střeleckou převahu, ale roli favorita nepotvrdili.

Fotbalisté Ústí nad Labem remizovali v Pardubicích s domácí Chrudimí 1:1. Hostující nováček neudržel v zápase poločasové vedení. Chrudim v minulé sezoně hrála o postup, v tomto ročníku ale slavila zatím jedinou výhru ve druhém kole. Od té doby už sedm soutěžních zápasů čeká na vítězství a vypadla i v domácím poháru. Proti ústeckému nováčkovi musela dotahovat skóre poté, co ve 24. minutě Černý proměnil penaltu po faulu Schöna na Moulise a dal třetí gól v sezoně. Brzy po změně stran vyrovnal po rohu obránce Skwarczek a zařídil Chrudimi alespoň zisk bodu po předchozích dvou porážkách.

Chance Národní Liga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Táborsko970218:1021
2Brno861122:819
3Baník B852118:817
4Ústí951318:1316
5Artis851215:1216
6Žižkov951313:1116
7Slavia B950419:915
8Opava743012:515
9Příbram941411:1513
10Jihlava932410:1011
11Prostějov931510:1310
12Sparta B93066:189
13Č. Budějovice92259:198
14Chrudim813410:186
15Vlašim91269:155
16Kroměříž90097:230
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

