Ščasný: Pravý bek? V zahraničí nebyl adekvátní. Přijdou ještě dvě posily

Ani Vladimír Coufal, ani posily ze zahraničí. Fotbalová Sparta posílí již několikrát omílaný pravý kraj obrany z vlastních zdrojů. Z Liberce si totiž stáhla odchovance a reprezentanta do 21 let Tomáše Wiesnera. Na startu letní přípravy to potvrdil sportovní ředitel Zdeněk Ščasný. Zároveň také uvedl, že dvě nové tváře se před odjezdem na soustředění mají na Letné ještě objevit. „Půjde o stopera a ofenzivního hráče,“ řekl Ščasný.

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Sezona Sparty v kostce: Stramaccioniho neúspěch, konec Rosického, nástup Hapala VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak jste spokojený se soupiskou, kterou má Sparta na začátku letní přípravy?

„Je nás poměrně hodně, ale kádr se bude postupně zužovat. Myslím si, že odjezd na soustředění v Rakousku je ideální datum, kdy bychom chtěli mít jasno. Pár hráčů ještě chybí, jelikož se snažíme získat posily vyloženě do základní sestavy, takže se to trochu vleče. Je to tak každý rok, ale věřím, že minimálně ještě jeden, dva přestupy do odjezdu na soustředění dotáhneme.“

S týmem už se připravuje útočník Bohemians Benjamin Tetteh. Jak to s jeho přestupem do Sparty momentálně vypadá?

„S Bohemkou jsme na všem domluveni. Technické podmínky transferu se budou ještě řešit během července, ale jsme domluveni, že u nás Benjamin může trénovat.“

Pražská Sparta zahájila letní přípravu, nechyběly posily Tetteh a Heča 720p 360p REKLAMA

Bude jedna z avizovaných posil na pozici pravého obránce, kde vás tlačí bota?

„Post pravého beka v tuto chvíli vyřešíme Tomášem Wiesnerem. Požádali jsme o ukončení hostování v Liberci a klub nám vyšel vstříc. Je to z toho důvodů, že jsme měli několik vytipovaných obránců z Česka i zahraničí, ale z různých důvodů to nedopadlo. Wiesner byl v hledáčku od samotného začátku. Rozhodli jsme se, že vzhledem k tomu, jakou jsme viděli kvalitu u ostatních hráčů a Wiesnera, že nebudeme dávat peníze za posily ze zahraničí. Bylo to vůči němu neadekvátní. Dáváme Tomášovi šanci a chceme, aby zvýšil konkurenci. Přivést chceme stopera a ofenzivního hráče.“

Velké téma byl neuskutečněný přestup Vladimíra Coufala, který nakonec skončil ve Slavii. Jak moc vám to překazilo plány?

„Jednali jsme s ním, rozhodl se pro Slavii a tím je to pro nás uzavřené. Už bych se k tomu nevracel.“

Anglická média psala o zájmu Wolverhamptonu o Florina Nitu. Registrujete momentálně nějakou nabídku na rumunskou brankářskou jedničku a souvisí s tím příchod Milana Heči?

„Příchod Heči s tímto vůbec nesouvisí. Chtěli jsme post brankáře posílit. A co se týká zájmu o Nitu, žádná oficiální nabídka tu není.“

Jaká je situace u Davida Hovorky, u kterého se spekuluje o odchodu?

„Na Davida jsme dostali několik nabídek na přestup. Zabýváme se tím, a pokud bude nějaká zajímavá, nebudeme se tomu bránit. Nicméně v tuto chvíli normálně zahájil přípravu s námi.“

Jaký je zdravotní stav Václavů Kadlece a Drchala, kteří závěr sezony kvůli zranění zmeškali?

„Oba mají na začátku individuální přípravu. To samé Lukáš Štetina, který má drobný problém. Dnes by měli mít ještě nějaká vyšetření, ale vše se vyvíjí podle předpokladů.“

V týmu už nepokračují David Lafata či Michal Kadlec, ale Rio Mavuba a Georges Mandjeck jsou stále na soupisce. Jak to s nimi vypadá?

„Mavubova budoucnost se stále řeší. Požádal nás, zda s námi nemůže začít trénovat a my jsme mu vyšli vstříc. Co se týká Mandjecka, tomu skončilo hostování a trenér Hapal jej chce vidět v přípravě, jelikož ho nezná a neměl možnost poznat ho zblízka. Během přípravy si vyhodnotí, zda by pro nás mohl mít nějaké uplatnění.“