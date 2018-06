Hovorka už trénuje v Jablonci. Ve hře je hostování ze Sparty

Hovorka je odchovancem Sparty a do prvního týmu přišel poprvé v roce 2012, ale neprosadil se. Zamířil proto na hostování do Hradce Králové a na Žižkov. V roce 2015 přestoupil do Liberce, odkud ho Sparta loni v únoru koupila zpět a podepsala s ním smlouvu do roku 2020.

V nejvyšší soutěži odehrál Hovorka dosud 55 zápasů a vstřelil čtyři branky. Pro Jablonec, který se chystá na základní skupinu Evropské ligy, může být čtvrtou posilou po obránci Tomáši Břečkovi ze Slovácka, záložníkovi Miloši Kratochvílovi z Plzně a útočníkovi Davisu Ikaunieksovi z Jihlavy.