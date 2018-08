Koller: Útok Sparty? Nikdo není jako Lafata. Matoušek míří do reprezentace

Video k článku 720p 360p REKLAMA ANKETA s redaktory Sportu: Překvapila Příbram? Vydrží Plzeň? A co si počne smolař z Dukly? VŠECHNA VIDEA ZDE

Co říkáte na zahazování šancí Sparty?

„Je pravda, že momentálně největší problém Sparty je proměňování šancí, ale na druhou stranu je dobré, že se do nich dostává. Umí dostat soupeře pod tlak a hraje velmi ofenzivně. Bohužel v některých zápasech to nevychází. Jako bylo to se Suboticou, nebo nyní s Příbramí.“

Jak z toho ven?

„Musí se jet dál a vytvářet si neustále šance a věřit si. Možná i zlepšit koncentraci a zapracovat na psychické stránce. Třeba Tetteh se dostává do spousty příležitostí, ale zatím je neproměňuje. Ale takový byl už v Bohemians.“

Jak jste to řešil vy, když na vás přišla střelecká krize?

„Snažil jsem si to moc nebrat a na tréninku jsem dál makal, abych střílel góly alespoň tam. Člověk musí být v šestnáctce víc agresivní, klidně míč do branky nějak dotlačit, hlavně aby se to zlomilo a věřil si.“

Má Sparta vyřešené složení útoku ideálně?

„Má to složené dobře. Samozřejmě nahradit Davida Lafatu je hrozně těžký úkol. To byl na naši ligu výjimečný střelec. Celkově v lize nenajdete moc útočníků, kteří dávají pravidelně góly. Nevidím někoho, kdo týmu garantuje 15 až 20 gólů za sezonu jako toho byl schopný právě David. Napadá mě asi jen Krmenčík. Jinak někdo na chvíli vylítne, ale neudrží si stálou formu. Sparta teď sází na jiné typy. Ale u Šurala bych nebyl skeptický.