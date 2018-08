LIGOVÝ INSIDER: Sparta podcenila Matouška, Slavia doplatila na zářez

Sparta odehrála v neděli na Letné velmi slušné utkání. Příbram jasně přehrála, nicméně doplatila na špatnou koncovku a vlastní zbytečné chyby, po kterých dvakrát inkasovala a nakonec jen remizovala 2:2. Oba góly Sparta dostala z brejkových situací, kdy obranonu fázi zajišťovali pouze dva hráči.

"Překvapilo mě, že Sparta ty situace řešila tak, že při prvním gólu tam byli dva hráči na dva, i když vědí, že Příbram má rychlostní typ hráče jako je Matoušek. Co jsem hrával, vždycky jsme vzadu zůstávali tři na dva. Spartu to potrestalo, pro ni je to škoda," hodnotí Jiránek.

O víkendu ztratila první ligové body i Slavia, tam doma dokonce prohrála 0:2 s Jabloncem. "Na klukách bylo vidět, že jsou unavení, psychicky i fyzicky. Zápas s Kyjevem je stál spousty sil, s Jabloncem to pak nedokázali," připomněl Jiránek nevydařenou odvetu 3. předkola Ligy mistrů, kde Slavia v Kyjevě prohrála 0:2. "Bylo to dané i tím, že Slavii šíleně zařízli rozhodčí."

