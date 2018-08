Žolík na „klokany“! Pulkrab se vrací, pro Spartu v ideální čas

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 87. Záviška Hosté: 61. Josef Šural Sestavy Domácí: Valeš – M. Dostál, Krch (C), Šmíd, Bartek – Reiter (76. Záviška), Bederka (67. M. Hašek), F. Hašek, Vaníček – Mašek (37. Nečas), Yusuf Helal. Hosté: Nita – Chipciu, Kaya, Radaković, Vatajelu (81. V. Vukadinović) – Stanciu (46. Sáček), Kanga, M. Frýdek, Plavšić – Josef Šural (C), Tetteh (88. Pulkrab). Náhradníci Domácí: Fryšták, Hašek, Jindřišek, Nečas, Vodháněl, Záviška Hosté: Heča, Štetina, Vácha, Sáček, Vukadinović, Mebrahtu, Pulkrab Karty Domácí: Nečas, Yusuf Helal Hosté: Vatajelu, Plavšić, Josef Šural Rozhodčí Berka – Paták, Mokrusch Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice

Byl to sparťanský kolorit posledních týdnů. V základní sestavě Josef Šural a Benjamin Tetteh. Na lavičce ovšem nikdo, kdo by jim kryl záda. Žádný další útočník. Václavové Kadlec s Drchalem i Matěj Pulkrab uvízli na marodce. Sportovní ředitel a dočasný trenér Zdeněk Ščasný tak měl velmi omezené možnosti v tom, jak oživit ofenzivu svého týmu. To se nyní s Pulkrabovým návratem mění.

Už po nedělním utkání s Příbramí Ščasný naznačil, že se zdravotní stav jednadvacetiletého odchovance výrazně zlepšil. „Pulkrab by měl být v pořádku a začne se připravovat s mužstvem,“ prohlásil. Tak se i stalo, autor deseti ligových tref z minulé sezony se zapojil se spoluhráči do tréninku.

Podle informací deníku Sport by Pulkrab mohl naskočit už do dnešního duelu na půdě Bohemians. „Matěj je připravený, spíš se ale počítá s variantou, že by do hry naskočil jako střídající hráč,“ konstatuje zdroj detailně obeznámený s děním v letenském klubu.

Hrát od podlahy? Žádný problém

Pro Spartu je Pulkrabův návrat vítanou vzpruhou. Jediní zdraví útočníci Šural s Tettehem proti Příbrami zahazovali jednu vyloženou příležitost za druhou, i díky jejich neproduktivitě ztratil favorit ve středu s týmem od Litavky důležité dva body. Pokud by byl Pulkrab zdravý, duel mohl dopadnout úplně jinak.

Talentovaný střelec, který v minulé sezoně hostoval v Liberci, se totiž od svých parťáků typologicky odlišuje. Je to typický hráč do vápna, ohromně silný v zakončení a výběru místa. Bitva s Příbramí, ve které si Pražané vytvořili celou řadu vyložených příležitostí, pro něj byla jako šitá na míru.

To by ovšem mohl být i případ dnešního šlágru 6. ligového kola. Bohemians hrají od podlahy, s tím ovšem Pulkrab nemá vůbec problém. Lítý boj mu vyhovuje. Navíc lze předpokládat, že Sparta bude mít v Ďolíčku územní převahu i dostatek šancí. Právě mladý útočník by mohl být tím, kdo své mužstvo popostrčí ke kýženému vítězství.

V novém ročníku Pulkrab odehrál pouze 56 minut. Kotník si totiž poranil hned v úvodním kole proti Opavě. Následovala vynucená pauza, ta ovšem úderem dneška končí. Pro Spartu v ideální moment.