Krmenčík dal hattrick i šlápl na soupeře. Nic to nebylo, brání se střelec

Cítil jste, že to bude váš zápas?

„Hlavně jsem chtěl vyhrát. A jestli to byl můj zápas, není podstatné. Řekl bych to tak, že to byl zápas nás všech. Zvládli jsme to dobře a zaslouženě vyhráli.“

Těsně před koncem prvního poločasu jste se dostal mimo hlavní proud hry do konfliktu s Matějem Chalušem. V tu chvíli jste už měl žlutou kartu. Neměl jste obavu, že pro vás zápas skončí předčasně?

„Ne, vůbec. Nic to nebylo. Takovéhle konflikty v zápase bývají. Takový je fotbal. Opravdu se o nic nejednalo, takže jsem ani žádné obavy neměl.“

Pomohl vám k vysokému vítězství herní styl soupeře, který odmítl zalézt na vlastní polovinu a jen bránit?

„Boleslav byla namlsaná z předchozího utkání, kdy vyhrála 6:1. Asi si to s námi chtěli rozdat na férovku. Trenér nás ale výborně připravil, věděli jsme, jakým způsobem na soupeře hrát. Hlavně v druhé půli se nám to skvěle dařilo. Těžili jsme z jejich chyb, a proto jsme nastříleli tolik branek. Navíc jsem vstřelil druhý hattrick. Je to pěknej pocit.“

Prvního jste dosáhl na Dukle. Jaké by bylo jejich srovnání?

„První byl s penaltou, ale jinak bych to neporovnával. Oba byly hezké a pocity jsou totožné.“

Mohl jste dokonce vstřelit čtyři góly, ale v další velké šanci jste nastřelil jen obránce Chaluše. Mrzí to hodně?

„Ty vogo, hodně mě to mrzí. Koukal jsem na tu situaci na velké obrazovce, Chaluš udělal skluz, ani nevěděl, na jakou stranu ho dělá, a levačkou jsem ho trefil do nohy. Byl to jasnej gól.“

Je herní zlepšení a šest vstřelených branek velkých povzbuzením před sobotním zápasem se Slavií?

„Řekl bych, že jo. Osobně se na utkání strašně moc těším. Bude to svátek fotbalu, větší zápas v české lize neexistuje. Řadím to výš než derby. Doufám, že to bude slast pro oči.“

V předchozích kolech jste se poněkud trápili a vyhrávali výsledkem 1:0. V čem spatřujete evidentní herní proměnu?

„Minulý rok jsme se také rozjížděli pomalu, sice jsme vyhrávali, ale herně to také někdy nebylo ono. A víte, jak to skončilo – titulem. Snad to nebude znít neskromně, ale teď jsme ještě o něco lepší.“

