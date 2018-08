Hattrickový smolař Doležal: Tráva by mě asi zabil, kdybych mu nepřihrál

Video k článku 720p 360p REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Jablonec - Olomouc 3:0. Severočeši neměli se Sigmou slitování, zářil Doležal VŠECHNA VIDEA ZDE

„Jo, přijeli moje a manželky rodiče. Byli tady od čtvrtka, takže asi budou muset jezdit častěji (směje se).“

Je pro vás zápas s Olomoucí, jakožto bývalým klubem, ještě nějak specifický?

„No, specifický… Myslím, že se o tom napsalo hodně, teď už to tak vyšumělo. Akorát, když tam přijedeme, tak to diváci berou ještě trochu hůř, ale v Jablonci už to nikdo neřeší. S klukama z Olomouce se znám se všemi, ale už jsem v Jablonci nějakou dobu, takže to nehraje takovou roli.“

Ve druhém poločase jste dal dvě branky a jednu nahrávku. Co k famóznímu výkonu říct?

„Myslím, že nám hodně pomohla ta standardka. V první půli jsme neproměnili čtyři šance, ze kterých byly navíc dvě stoprocentní. Věděli jsme, že nás minule gólman Miloš Buchta vychytal, takže nebylo nic jednoduchého jít do šatny o poločase za stavu 0:0 a zůstat v klidu. Řekli jsme si, že kdo dá gól, vyhraje. A naštěstí máme Michala Trávníka, který ty standardky dobře kope a našel mě. Odskočil jsem si od Václava Jemelky a míč se mi povedlo dát k tyči. Druhou branku mi nachystal Jan Chramosta, když míč prošel kolem nohy gólmana. Jsem za to rád. U nahrávky jsem si říkal, že bych mohl zkusit zaútočit na hattrick, ale to by mi pak Michal Trávník asi neodpustil, že mu nepřihrávám, takže jsem mu to vrátil a on to krásně trefil.“

Jablonec - Olomouc: Doležal znovu udeřil a Jablonec vede 2:0

Hattrick jste na druhou stranu v lize ale ještě nedal.

„Právě. Byl by první dospělý a myslel jsem na to, ale stopeři byli oba dobře postavení. V podstatě mi nezbývalo nic jiného, než míč nahrát.“

Štve vás to?

„Abych řekl pravdu… Těch dvougólových zápasů mám docela dost. Takže mě to vnitřně trochu štve, ale celkově jsem rád za ty dvě trefy a za to, že jsem pomohl týmu.“

Co říkáte na gesto fair-play gólmana Buchty, který přiznal teč a rohový kop pro soupeře?

„Je to dobře. Když to vyrazí a přihlásí se, je to určitě dobře. Rozhodčí je koneckonců taky jenom člověk, ale že bych to nějak jinak řešil, to ne. Udělal to prostě správně.“

Teď už se vám musí na tabulku koukat lépe než na začátku sezony, že?

„Určitě. Potvrdili jsme body ze Slavie, které byly vydřené a i zasloužené. Ty následující zápasy po takovém bodovém zisku bývají vždy trochu ošemetné, Olomouc je určitě kvalitní tým, ale v prvním poločase nebyla tak živá a nehrála svou hru, za což možná mohla nerozběhanost. Vycítili jsme, že můžeme zatlačit. Bohužel kdybychom dali jeden, dva góly, bylo by rozhodnuto už dřív.“

Jablonec - Olomouc: Doležal prokázal zabijácký instinkt! Jablonec vede nad Sigmou 1:0