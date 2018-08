Sparta věří Ščasnému. Trenérskou misi mu prodloužila na neurčito

Sparta se podle vedení pod Ščasného vedení výsledkově i výkonnostně zvedla, významným faktorem byla prý i jeho důkladná znalost mužstva.

„Dohodli jsme se se Zdeňkem Ščasným, že si svou misi u prvního týmu prodlouží. Tým pod jeho vedením zaznamenal herní i výsledkové zlepšení a nechceme do něj v tuto chvíli zasahovat další výraznou změnou,“ uvedl na klubovém webu generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

Sparta pod vedením sportovního ředitele ještě neprohrála, tým si připsal pět vítězství (odveta se Suboticou a čtyři výhry v lize) a dvě remízy.

"Chtěl bych, aby to vydrželo do konce podzimu. Proč? Protože by to znamenalo, že hrajeme dobře a že vyhráváme. Určitě ale ne kvůli mým vlastním ambicím. Řekl jsem jasně, že jsem nechtěl nahradit trenéra Stramaccioniho a pak nakonec ani Pavla Hapala. Ale bylo to v danou chvíli nezbytné, protože přivádět kohokoliv cizího do mužstva nebylo optimální," řekl Ščasný novinářům.

"My jsme si s vedením řekli, že pokud to bude takhle pokračovat, tak že to teď nějak vydržíme. Ale je to hlavně proto, abychom měli čas a vybrali s klidem potenciálního trenéra. Můžeme to na konci podzimu zase celé přehodnotit, ale to záleží samozřejmě na výsledcích a vedení," dodal Ščasný, který už v minulosti Spartu trénoval.

