Kanga slavil bez dresu, Ščasný zuřil: Že nebude na Baník? To se nedá!

Je to svéráz. Neřízená střela, kterou nelze mít zcela pod kontrolou. O tom, že s Guélorem Kangou není lehké pořízení, vědí v Crvené Zvezdě Bělehrad a nyní to poznala i pražská Sparta.

Fanoušci Letenských s gabonským fotbalistou bojují už od dvojutkání se Suboticou, kdy se Kanga vymezil proti naštvanému tvrdému jádru. Od nástupu sportovního ředitele Zdeňka Ščasného k týmu se však zdálo, že se 27letý záložník mírně zklidnil.

Od utkání s Teplicemi však bývalý hráč CZ Bělehrad a Rostova hrál se třemi žlutými kartami na krku. Zvládl se nevyžlutit proti Příbrami. Ustál i bitvu v Ďolíčku proti Bohemians, která byla plný drsných zákroků. Vykartovat se však nakonec Kanga nechal vlastní hloupostí doma proti Dukle, když vstřelený gól na 2:0 oslavil svlečením dresu.

Trenér Zdeněk Ščasný se na lavičce mohl vzteky přetrhnout. Zuřivě gestikuloval směrem ke Kangovi a křičel, že to je pro něho čtvrtá žlutá karta v aktuální sezoně. Moc dobře věděl, co to bude pro Spartu znamenat. Kanga bude totiž Letenským scházet v klíčovém šlágru proti Baníku, kam sparťané jedou za dva týdny po reprezentační pauze.

Co přesně Kangovi sportovní ředitel a trenér v jedné osobě na jeho nepromyšlené chování řekl? „Ne, nezlobte se. Radši nebudu nic říkat. Beze slov. To se nedá,“ krotil se Ščasný, aby podruhé nevybouchl.

Později ale vychladl a rozpovídal se. „Práce s Guélorem není složitá. Řekl bych, že jsme si k sobě našli respekt. Nechci říkat cestu, ale respekt je to správné slovo. Tihle hráči jsou jiní. Musí respektovat kabinu, vedení i hráče. Nemyslím si, že by pro mě bylo těžké s ním něco řešit, jen si musíte v hlavě srovnat, že tito afričtí hráči jsou jiní než ostatní,“ uvedl Ščasný.

Šance v sestavě Letenských se tak otevírá pro Lukáše Váchu, který zasáhl do hry už proti Dukle. „Byl bych samozřejmě rád, kdybych se dostal do základu. Ale uvidíme, jak se trenér rozhodne. Teď to není aktuální. Máme po vítězství nad Duklou a je repre pauza,“ uvedl 29letý záložník.

A co říct ke Kangovi? „Na to se musíte zeptat jeho, ale hrát se třemi žlutými kartami a čtvrtou dostat za svlečení trika… Na druhou stranu má radost, že dal gól. To je příjemný,“ smál se Vácha.

Kanga tak dal vzpomenout na příhodu Michala Kadlece z jara 2017, kdy se zkušený fotbalista nechal hloupě vykartovat před derby se Slavií. „Mně říkali, že nejsem v ohrožení. Ptal jsem se na to před zápasem. Tohle je pro mě nová informace,“ překvapil Kadlec tehdy všechny po zápase. Trenér Petr Rada byl však, stejně jako nyní Ščasný, jiného názoru.

Po chvíli si Guélor Kanga možná uvědomil, že to pro něj bude zbytečná žlutá karta, navíc už čtvrtá v sezoně znamenající stopku v příštím utkání







